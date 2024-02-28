В ХМАО продолжает расти число заболевших COVID-19

За неделю число заболевших COVID-19 в ХМАО выросло на 20% Фото: Илья Московец © URA.RU

За неделю с 21 по 28 февраля заболеваемость COVID-19 в ХМАО выросла на 20%. Окружной Роспотребнадзор сообщил, что больше всего случаев (более 40%) зарегистрировано в Сургуте.

«На VIII неделе 2024 года заболеваемость COVID-19 составила 9,8 случая на 100 тысяч населения, что превышает уровень предыдущей недели на 20,2%. Заболеваемость регистрировалась во всех муниципальных образованиях Югры с доминированием населения городов Сургут на 42,7%, Ханты-Мансийск — 11,6%, третье место Нижневартовск и Пыть-Ях — 7,9%», — указано в публикации Роспотребнадзора на официальном сайте.

У большинства пациентов из региона (96, 3%) COVID-19 протекал в форме ОРВИ. В России заболеваемость ковидом снизилась на 8,7%, преобладает штамм «Омикрон».

Ранее URA.RU писало, что за неделю заболеваемость COVID-19 в ХМАО выросла на 20%. Больше всего — порядка 60% — случаев зарегистрировано в Сургуте. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.