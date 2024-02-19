19 февраля 2024

В ХМАО выросла заболеваемость COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, инфекционное отделение, врач, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Заболеваемость ковидом в ХМАО повысилась на 20% Фото:

За неделю заболеваемость COVID-19 в ХМАО выросла на 20%. Больше всего — порядка 60% — случаев зарегистрировано в Сургуте. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

«На VII неделе 2024 года заболеваемость COVID-19 составила 9,6 случая на 100 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 20,2%. Заболеваемость регистрировалась во всех муниципальных образованиях Югры с доминированием населения городов Сургут на 59,6%, Нижневартовск — 6,8%, и Нефтеюганск — 5,6%», — указано в публикации Роспотребнадзора ХМАО на официальном сайте.

Заболевание, по данным Роспотребнадзора, в 97,5% случаев проходило в форме ОРВИ. У 2,5% пациентов проявились симптомы пневмонии. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в округе за прошедшую неделю снизилась на 14,5% и ниже эпидпорога на 20,8%.

Ранее URA.RU писало, что в Югре прекратился рост уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Все показатели находятся на уровне прошлой недели.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За неделю заболеваемость COVID-19 в ХМАО выросла на 20%. Больше всего — порядка 60% — случаев зарегистрировано в Сургуте. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «На VII неделе 2024 года заболеваемость COVID-19 составила 9,6 случая на 100 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 20,2%. Заболеваемость регистрировалась во всех муниципальных образованиях Югры с доминированием населения городов Сургут на 59,6%, Нижневартовск — 6,8%, и Нефтеюганск — 5,6%», — указано в публикации Роспотребнадзора ХМАО на официальном сайте. Заболевание, по данным Роспотребнадзора, в 97,5% случаев проходило в форме ОРВИ. У 2,5% пациентов проявились симптомы пневмонии. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в округе за прошедшую неделю снизилась на 14,5% и ниже эпидпорога на 20,8%. Ранее URA.RU писало, что в Югре прекратился рост уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Все показатели находятся на уровне прошлой недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...