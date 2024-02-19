В ХМАО выросла заболеваемость COVID-19

За неделю заболеваемость COVID-19 в ХМАО выросла на 20%. Больше всего — порядка 60% — случаев зарегистрировано в Сургуте. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.
«На VII неделе 2024 года заболеваемость COVID-19 составила 9,6 случая на 100 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 20,2%. Заболеваемость регистрировалась во всех муниципальных образованиях Югры с доминированием населения городов Сургут на 59,6%, Нижневартовск — 6,8%, и Нефтеюганск — 5,6%», — указано в публикации Роспотребнадзора ХМАО на официальном сайте.
Заболевание, по данным Роспотребнадзора, в 97,5% случаев проходило в форме ОРВИ. У 2,5% пациентов проявились симптомы пневмонии. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в округе за прошедшую неделю снизилась на 14,5% и ниже эпидпорога на 20,8%.
Ранее URA.RU писало, что в Югре прекратился рост уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Все показатели находятся на уровне прошлой недели.
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