28 февраля 2024

Пьяный тюменец изнасиловал сестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в августе 2023 года Фото:

В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Молодой человек будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме с несовершеннолетней родственницей насильно совершил действия сексуального характера, а впоследствии изнасиловал ее, чем причинил потерпевшей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел в августе 2023 года.

По данным источников URA.RU, близких к правоохранительным органам, жертвой преступника стала его младшая двоюродная сестра. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года в исправительной колонии строгого режима.

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В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Молодой человек будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме с несовершеннолетней родственницей насильно совершил действия сексуального характера, а впоследствии изнасиловал ее, чем причинил потерпевшей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел в августе 2023 года. По данным источников URA.RU, близких к правоохранительным органам, жертвой преступника стала его младшая двоюродная сестра. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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