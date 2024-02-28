Пьяный тюменец изнасиловал сестру

Инцидент произошел в августе 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Молодой человек будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме с несовершеннолетней родственницей насильно совершил действия сексуального характера, а впоследствии изнасиловал ее, чем причинил потерпевшей моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел в августе 2023 года.

По данным источников URA.RU, близких к правоохранительным органам, жертвой преступника стала его младшая двоюродная сестра. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года в исправительной колонии строгого режима.