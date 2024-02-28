В Новом Уренгое директор фирмы не выплачивал зарплату и попал под уголовку

29 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое директор ООО «Энергопроект» в 2022 году задолжал работникам 700 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) директор фирмы задолжал рабочим почти 700 тысяч рублей, при этом он имел реальную возможность для выплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации с сентября по ноябрь 2022 года допустил факт полной невыплаты заработной платы работникам на общую сумму 687 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления в официальном telegram-канале. Следователь провел грамотную работу по расследованию уголовного дела, в настоящее время оно отправлено в суд с обвинительным заключением. Директор обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. По сообщению источников в силовых структурах, речь идет об ООО «Энергопроект». В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба подала банкротный иск на 15 миллионов рублей в отношении предприятия. По данным системы СБИС, счета фирмы заморожены.

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор фирмы задолжал рабочим почти 700 тысяч рублей, при этом он имел реальную возможность для выплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации с сентября по ноябрь 2022 года допустил факт полной невыплаты заработной платы работникам на общую сумму 687 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления в официальном telegram-канале. Следователь провел грамотную работу по расследованию уголовного дела, в настоящее время оно отправлено в суд с обвинительным заключением. Директор обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. По сообщению источников в силовых структурах, речь идет об ООО «Энергопроект». В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба подала банкротный иск на 15 миллионов рублей в отношении предприятия. По данным системы СБИС, счета фирмы заморожены.