28 февраля 2024

В Новом Уренгое директор фирмы не выплачивал зарплату и попал под уголовку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , кошелек, кредитки, пять тысяч, денежные купюры, карточки, портмоне, деньги
В Новом Уренгое директор ООО «Энергопроект» в 2022 году задолжал работникам 700 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор фирмы задолжал рабочим почти 700 тысяч рублей, при этом он имел реальную возможность для выплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации с сентября по ноябрь 2022 года допустил факт полной невыплаты заработной платы работникам на общую сумму 687 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления в официальном telegram-канале.

Следователь провел грамотную работу по расследованию уголовного дела, в настоящее время оно отправлено в суд с обвинительным заключением. Директор обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По сообщению источников в силовых структурах, речь идет об ООО «Энергопроект». В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба подала банкротный иск на 15 миллионов рублей в отношении предприятия. По данным системы СБИС, счета фирмы заморожены.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) директор фирмы задолжал рабочим почти 700 тысяч рублей, при этом он имел реальную возможность для выплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации с сентября по ноябрь 2022 года допустил факт полной невыплаты заработной платы работникам на общую сумму 687 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления в официальном telegram-канале. Следователь провел грамотную работу по расследованию уголовного дела, в настоящее время оно отправлено в суд с обвинительным заключением. Директор обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. По сообщению источников в силовых структурах, речь идет об ООО «Энергопроект». В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба подала банкротный иск на 15 миллионов рублей в отношении предприятия. По данным системы СБИС, счета фирмы заморожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...