В Новом Уренгое директор фирмы не выплачивал зарплату и попал под уголовку

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор фирмы задолжал рабочим почти 700 тысяч рублей, при этом он имел реальную возможность для выплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В Новом Уренгое генеральный директор коммерческой организации с сентября по ноябрь 2022 года допустил факт полной невыплаты заработной платы работникам на общую сумму 687 тысяч рублей. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления в официальном telegram-канале.
Следователь провел грамотную работу по расследованию уголовного дела, в настоящее время оно отправлено в суд с обвинительным заключением. Директор обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
По сообщению источников в силовых структурах, речь идет об ООО «Энергопроект». В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба подала банкротный иск на 15 миллионов рублей в отношении предприятия. По данным системы СБИС, счета фирмы заморожены.
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