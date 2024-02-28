В Екатеринбурге массово сломались машины скорой помощи

В Екатеринбурге из строя вышли около 60 машин скорой помощи. По словам врачей, запчасти для ремонта ждут по полгода, а некоторые шоферы чинят авто за свой счет.
«Зимой поломок стало в два раза больше. Иногда водители чинят машины за свои деньги. На некоторых подстанциях теперь только две машины, а где-то их нет совсем. Всего сломались около 60 авто», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на сотрудников скорой помощи. Кроме того, по данным канала, с начала года в Екатеринбурге уволились 50 врачей.
В пресс-службе станции скорой медпомощи имени Капиноса в Екатеринбурге (ССМП) заявили URA.RU, что информация не соответствует действительности. «ГБУЗ СО „ССМП“ в достаточной мере оснащено автомобилями скорой медицинской помощи. Действительно с транспортными средствами случаются поломки. Количество ремонтов не увеличилось по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Автотранспортная служба находится в рабочем состоянии, технические ремонты проводятся», — пояснили в ССМП.
Сведения о том, что зимой машины скорой помощи стали ломаться чаще — является фейком, добавили в ССМП. Запчасти закупаются в сроки, а водители, если и занимаются ремонтом, то несущественным: в виде замены лампочек, проверки работоспособности узлов и агрегатов при приеме-передаче ТС и добавления технических жидкостей.
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