«Сима-ленд» включит послание Путина на медиаэкранах в Екатеринбурге и Ирбите

«Сима-ленд» запустит трансляцию послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Обращение будут транслировать в Екатеринбурге и Ирбите на медиаэкранах, рассказали URA.RU в компании.
«Мы запустим аудиоверсию послания», — объяснили в «Сима-ленде». Трансляция начнется в 14:00 по уральскому времени.
Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. В Екатеринбурге прямой эфир выступления можно будет увидеть на экране на Малышева, 36. Послание пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из речи президента.
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