28 февраля 2024

«Сима-ленд» включит послание Путина на медиаэкранах в Екатеринбурге и Ирбите

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание можно будет услышать в местах, где установлен медиаэкран
Послание можно будет услышать в местах, где установлен медиаэкран Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

«Сима-ленд» запустит трансляцию послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Обращение будут транслировать в Екатеринбурге и Ирбите на медиаэкранах, рассказали URA.RU в компании.

«Мы запустим аудиоверсию послания», — объяснили в «Сима-ленде». Трансляция начнется в 14:00 по уральскому времени.

Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. В Екатеринбурге прямой эфир выступления можно будет увидеть на экране на Малышева, 36. Послание пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из речи президента.

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«Сима-ленд» запустит трансляцию послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Обращение будут транслировать в Екатеринбурге и Ирбите на медиаэкранах, рассказали URA.RU в компании. «Мы запустим аудиоверсию послания», — объяснили в «Сима-ленде». Трансляция начнется в 14:00 по уральскому времени. Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. В Екатеринбурге прямой эфир выступления можно будет увидеть на экране на Малышева, 36. Послание пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из речи президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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