Офтальмологи госпиталя 45 вооружились современным «желтым» лазером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной госпиталь для ветеранов войн получил современный лазер «EASYRET» (Франция) желтого спектра, который позволит улучшить качество офтальмологической помощи и проводить больше операций в год. Об этом сообщается в группе госпиталя во «ВКонтакте».

«Офтальмологическая служба госпиталя получила современный лазер „EASYRET“ (Франция) „желтого спектра“ с микроимпульсным режимом и паттерным модулем. Он позволяет проводить лечение болезней сетчатки глаза, учитывая все современные требования мировой офтальмологии», — указано в сообщении госпиталя.

Лазер имеет ряд преимуществ перед другим оборудованием. «Это другой уровень оборудования. Он позволяет расширить спектр оперативного лечения болезней глаз, при этом дает меньше осложнений», — отметил начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов. Лазер более щадящее воздействие на ткани сетчатки и нервные волокна, для пациента лазерная процедура менее болезненная и проводится быстрее. Луч желтого лазера вызывает меньшее рассеивание света, поэтому он лечит только больное место сетчатки, не повреждая находящуюся рядом здоровую сетчатку.

Аппарат предназначен для использования в процедурах фотокоагуляции (современный метод лечения патологий) переднего и заднего участков сетчатки. С новым оборудованием в госпитале планируется проводить около 1500 амбулаторных операций в год, а в перспективе больше.

Ранее URA.RU писало, что врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн освоили проведение операций по пересадке роговицы глаза — сквозной кератопластике. В 2023 году в Кургане провели пять таких операций, что помогло избавить пациентов от болей и слепоты.

Офтальмологическая служба Курганского госпиталя для ветеранов войн получила современный лазер «EASYRET» (Франция) Фото: Курганский областной госпиталь для ветеранов войн, https://vk.com/veteran_krgn

Новое оборудование позволит проводить больше 1500 операций на сетчатке глаз на уровне высоких стандартов мировой офтальмологии Фото: Курганский областной госпиталь для ветеранов войн, https://vk.com/veteran_krgn

Поступившее в Курганский госпиталь для ветеранов войн оборудование стоит больше 11 млн рублей Фото: Курганский областной госпиталь для ветеранов войн, https://vk.com/veteran_krgn