28 февраля 2024

Курганский госпиталь увеличит количество глазных операций с новым лазером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпиталь для ветеранов войн. Курган, госпиталь ветеранов войн, госпиталь 45
Офтальмологи госпиталя 45 вооружились современным «желтым» лазером Фото:

Курганский областной госпиталь для ветеранов войн получил современный лазер «EASYRET» (Франция) желтого спектра, который позволит улучшить качество офтальмологической помощи и проводить больше операций в год. Об этом сообщается в группе госпиталя во «ВКонтакте».

«Офтальмологическая служба госпиталя получила современный лазер „EASYRET“ (Франция) „желтого спектра“ с микроимпульсным режимом и паттерным модулем. Он позволяет проводить лечение болезней сетчатки глаза, учитывая все современные требования мировой офтальмологии», — указано в сообщении госпиталя.

Лазер имеет ряд преимуществ перед другим оборудованием. «Это другой уровень оборудования. Он позволяет расширить спектр оперативного лечения болезней глаз, при этом дает меньше осложнений», — отметил начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов. Лазер более щадящее воздействие на ткани сетчатки и нервные волокна, для пациента лазерная процедура менее болезненная и проводится быстрее. Луч желтого лазера вызывает меньшее рассеивание света, поэтому он лечит только больное место сетчатки, не повреждая находящуюся рядом здоровую сетчатку.

Аппарат предназначен для использования в процедурах фотокоагуляции (современный метод лечения патологий) переднего и заднего участков сетчатки. С новым оборудованием в госпитале планируется проводить около 1500 амбулаторных операций в год, а в перспективе больше.

Ранее URA.RU писало, что врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн освоили проведение операций по пересадке роговицы глаза — сквозной кератопластике. В 2023 году в Кургане провели пять таких операций, что помогло избавить пациентов от болей и слепоты.

Офтальмологическая служба Курганского госпиталя для ветеранов войн получила современный лазер «EASYRET» (Франция)
Офтальмологическая служба Курганского госпиталя для ветеранов войн получила современный лазер «EASYRET» (Франция)
Фото:
Новое оборудование позволит проводить больше 1500 операций на сетчатке глаз на уровне высоких стандартов мировой офтальмологии
Новое оборудование позволит проводить больше 1500 операций на сетчатке глаз на уровне высоких стандартов мировой офтальмологии
Фото:
Поступившее в Курганский госпиталь для ветеранов войн оборудование стоит больше 11 млн рублей
Поступившее в Курганский госпиталь для ветеранов войн оборудование стоит больше 11 млн рублей
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Курганский областной госпиталь для ветеранов войн получил современный лазер «EASYRET» (Франция) желтого спектра, который позволит улучшить качество офтальмологической помощи и проводить больше операций в год. Об этом сообщается в группе госпиталя во «ВКонтакте». «Офтальмологическая служба госпиталя получила современный лазер „EASYRET“ (Франция) „желтого спектра“ с микроимпульсным режимом и паттерным модулем. Он позволяет проводить лечение болезней сетчатки глаза, учитывая все современные требования мировой офтальмологии», — указано в сообщении госпиталя. Лазер имеет ряд преимуществ перед другим оборудованием. «Это другой уровень оборудования. Он позволяет расширить спектр оперативного лечения болезней глаз, при этом дает меньше осложнений», — отметил начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов. Лазер более щадящее воздействие на ткани сетчатки и нервные волокна, для пациента лазерная процедура менее болезненная и проводится быстрее. Луч желтого лазера вызывает меньшее рассеивание света, поэтому он лечит только больное место сетчатки, не повреждая находящуюся рядом здоровую сетчатку. Аппарат предназначен для использования в процедурах фотокоагуляции (современный метод лечения патологий) переднего и заднего участков сетчатки. С новым оборудованием в госпитале планируется проводить около 1500 амбулаторных операций в год, а в перспективе больше. Ранее URA.RU писало, что врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн освоили проведение операций по пересадке роговицы глаза — сквозной кератопластике. В 2023 году в Кургане провели пять таких операций, что помогло избавить пациентов от болей и слепоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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