ДТП произошло на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вечером 28 февраля столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП один из них отлетел в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, причиной ДТП стало нарушение водителем автобуса „ЛиАЗ“, который двигался без пассажиров, правил проезда перекрестка. От удара автобус „МАЗ“ отбросило в мачту освещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП произошло на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского. Отмечается, что в одном из автобусов пострадали две девушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.