28 февраля 2024

В Тюмени столкнулись два автобуса с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пассажир, автобус, общественный транспорт
ДТП произошло на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского Фото:

В Тюмени вечером 28 февраля столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП один из них отлетел в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, причиной ДТП стало нарушение водителем автобуса „ЛиАЗ“, который двигался без пассажиров, правил проезда перекрестка. От удара автобус „МАЗ“ отбросило в мачту освещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП произошло на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского. Отмечается, что в одном из автобусов пострадали две девушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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В Тюмени вечером 28 февраля столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП один из них отлетел в столб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Предварительно, причиной ДТП стало нарушение водителем автобуса „ЛиАЗ“, который двигался без пассажиров, правил проезда перекрестка. От удара автобус „МАЗ“ отбросило в мачту освещения», — говорится в сообщении пресс-службы. ДТП произошло на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского. Отмечается, что в одном из автобусов пострадали две девушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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