Курганские власти выделят миллионы рублей на обеспечение безопасности трасс

В Курганской области потратят семь миллионов на дорожные камеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодорогах Курганской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. На это правительство региона собирается выделить семь миллионов рублей. Об этом информирует telegram-канал правительства Курганской области.

«В Курганской области появится 27 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения <…> На это из областного бюджета направят более 7 млн рублей», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе правительства. Камеры закупят в рамках региональной госпрограммы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности.

Новые камеры поставят на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, на трассе «Иртыш», трассе на Тюмень. Также комплексы появятся на региональных автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное и Курган — Звериноголовское. Они будут находиться в защитных боксах.

«Камеры будут фиксировать превышение скорости, этот вид нарушений часто становится причиной ДТП. Также камеры помогут в поиске транспорта, числящегося в угоне и водителей, скрывшихся с мест ДТП», — сообщают в правительстве. Как отметили чиновники, наличие камер на дорогах дисциплинирует водителей и снижает количество ДТП в аварийных местах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти не планировали ставить камеры в местах повышенной аварийности. По версии дорожных служб, на это у курганских чиновников не хватало средств.