28 февраля 2024

Курганские власти выделят миллионы рублей на обеспечение безопасности трасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области потратят семь миллионов на дорожные камеры
В Курганской области потратят семь миллионов на дорожные камеры Фото:

На автодорогах Курганской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. На это правительство региона собирается выделить семь миллионов рублей. Об этом информирует telegram-канал правительства Курганской области.

«В Курганской области появится 27 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения <…> На это из областного бюджета направят более 7 млн рублей», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе правительства. Камеры закупят в рамках региональной госпрограммы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности.

Новые камеры поставят на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, на трассе «Иртыш», трассе на Тюмень. Также комплексы появятся на региональных автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное и Курган — Звериноголовское. Они будут находиться в защитных боксах.

«Камеры будут фиксировать превышение скорости, этот вид нарушений часто становится причиной ДТП. Также камеры помогут в поиске транспорта, числящегося в угоне и водителей, скрывшихся с мест ДТП», — сообщают в правительстве. Как отметили чиновники, наличие камер на дорогах дисциплинирует водителей и снижает количество ДТП в аварийных местах.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти не планировали ставить камеры в местах повышенной аварийности. По версии дорожных служб, на это у курганских чиновников не хватало средств.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодорогах Курганской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. На это правительство региона собирается выделить семь миллионов рублей. Об этом информирует telegram-канал правительства Курганской области. «В Курганской области появится 27 новых передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения <…> На это из областного бюджета направят более 7 млн рублей», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе правительства. Камеры закупят в рамках региональной госпрограммы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности. Новые камеры поставят на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, на трассе «Иртыш», трассе на Тюмень. Также комплексы появятся на региональных автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное и Курган — Звериноголовское. Они будут находиться в защитных боксах. «Камеры будут фиксировать превышение скорости, этот вид нарушений часто становится причиной ДТП. Также камеры помогут в поиске транспорта, числящегося в угоне и водителей, скрывшихся с мест ДТП», — сообщают в правительстве. Как отметили чиновники, наличие камер на дорогах дисциплинирует водителей и снижает количество ДТП в аварийных местах. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти не планировали ставить камеры в местах повышенной аварийности. По версии дорожных служб, на это у курганских чиновников не хватало средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...