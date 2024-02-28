В Перми во второй раз отменили концерт Олега Майами

Олег Майами не доедет до Перми
Концерт популярного певца Олега Майами в Перми вновь отменили. Организаторы сообщили, что купленные билеты можно вернуть.
«К сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена форма заявления на возврат билетов.
Первый большой сольный концерт Олега Майами в Перми планировали провести еще в ноябре 2023 года. Но тогда организаторы решили его перенести на 17 марта 2024 года.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.