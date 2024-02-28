28 февраля 2024

В Перми во второй раз отменили концерт Олега Майами

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Майами не доедет до Перми Фото:

Концерт популярного певца Олега Майами в Перми вновь отменили. Организаторы сообщили, что купленные билеты можно вернуть.

«К сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена форма заявления на возврат билетов.

Первый большой сольный концерт Олега Майами в Перми планировали провести еще в ноябре 2023 года. Но тогда организаторы решили его перенести на 17 марта 2024 года.

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Концерт популярного певца Олега Майами в Перми вновь отменили. Организаторы сообщили, что купленные билеты можно вернуть. «К сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена форма заявления на возврат билетов. Первый большой сольный концерт Олега Майами в Перми планировали провести еще в ноябре 2023 года. Но тогда организаторы решили его перенести на 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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