В Перми во второй раз отменили концерт Олега Майами

29 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Олег Майами не доедет до Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU Концерт популярного певца Олега Майами в Перми вновь отменили. Организаторы сообщили, что купленные билеты можно вернуть. «К сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена форма заявления на возврат билетов. Первый большой сольный концерт Олега Майами в Перми планировали провести еще в ноябре 2023 года. Но тогда организаторы решили его перенести на 17 марта 2024 года.

Концерт популярного певца Олега Майами в Перми вновь отменили. Организаторы сообщили, что купленные билеты можно вернуть. «К сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена форма заявления на возврат билетов. Первый большой сольный концерт Олега Майами в Перми планировали провести еще в ноябре 2023 года. Но тогда организаторы решили его перенести на 17 марта 2024 года.