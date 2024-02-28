В ЯНАО назвали оленеводов-лидеров убойной кампании

Лидерами убойной кампании на Ямале стали три оленеводческих хозяйства

Общий объем заготовленного на Ямале мяса составил 2900 тонн Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Ямальские власти определили оленеводческие предприятия, лидировавшие в ходе заготовительной кампании. В их числе — МП «Ямальские олени», ООО «Тазовские олени» и МУП «Паюта». Общий объем заготовленного на Ямале мяса составил 2900 тонн, сообщают в правительстве округа.

«Лидерами по итогам последней заготовительной кампании стали МП „Ямальские олени“ в Ямальском районе, ООО „Тазовские олени“ в Тазовском районе и МУП „Паюта“ в Приуральском районе. Общий объем заготовленного ими мяса составил чуть больше двух тонн», — рассказал в ходе пресс-конференции директор окружного департамента АПК Андрей Рубашин. Всего в прошлом году оленеводы Ямала заготовили более 2 900 тонн мяса северного оленя. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

По данным департамента АПК, в округе действуют 17 заготовительных комплексов. С начала 2024 года в ЯНАО уже заготовлено 555 тонн сырья — это в 1,4 раза больше того же периода прошлого года. «В 2023 году совхоз „Байдарацкий“ и сельхозпотребкооператив „Тазовский“ первыми и единственными в России получили сертификаты, подтверждающие производство органической оленины. Предприятиями сертифицировано 30 видов продукции из мяса северного оленя», — подчеркивается в сообщении источника.

Ранее URA.RU сообщало, что у надзорных органов появились претензии к оленеводам ЯНАО. Россельхознадзор предостерег ямальских оленеводов от порчи земель.