28 февраля 2024

Депутаты отказались освобождать УрФУ от налога на два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, урфу
Речь о кампусе в Новокольцовском районе Екатеринбурга Фото:

Депутаты не стали удовлетворять просьбу Уральского федерального университета (УрФУ) об освобождении от земельного налога на два года. Об этом по итогам комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбурга сообщил депутат гордумы Дмитрий Николаев.

«Бюджетной комиссией в думе сегодня собрались по поводу просьбы УрФУ об освобождении его от земельного налога на ближайшие два года. Речь не обо всех территориях одного из крупнейших вузов страны, а кампуса в Новокольцовском», — написал Николаев в Telegram.

Земли, которые просят освободить от налога, пока не переданы в ведение университета. Процедура передачи начнется только во второй половине года. Тогда они станут объектом налогообложения, пояснил Николаев.

При этом вуз все же получил льготу. «Прекрасно понимая важность развития образования, я предложил поддержать просьбу университета, но с одной поправкой — дать льготу не на два года, а только на один. С этим согласились и коллеги», — резюмировал депутат.

Современные общежития УрФУ были возведены в Новокольцовском районе в 2023 году. Вторая очередь проекта предполагает строительство дополнительных общежитий и 100 тысяч квадратных метров учебных площадей.

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Депутаты не стали удовлетворять просьбу Уральского федерального университета (УрФУ) об освобождении от земельного налога на два года. Об этом по итогам комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбурга сообщил депутат гордумы Дмитрий Николаев. «Бюджетной комиссией в думе сегодня собрались по поводу просьбы УрФУ об освобождении его от земельного налога на ближайшие два года. Речь не обо всех территориях одного из крупнейших вузов страны, а кампуса в Новокольцовском», — написал Николаев в Telegram. Земли, которые просят освободить от налога, пока не переданы в ведение университета. Процедура передачи начнется только во второй половине года. Тогда они станут объектом налогообложения, пояснил Николаев. При этом вуз все же получил льготу. «Прекрасно понимая важность развития образования, я предложил поддержать просьбу университета, но с одной поправкой — дать льготу не на два года, а только на один. С этим согласились и коллеги», — резюмировал депутат. Современные общежития УрФУ были возведены в Новокольцовском районе в 2023 году. Вторая очередь проекта предполагает строительство дополнительных общежитий и 100 тысяч квадратных метров учебных площадей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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