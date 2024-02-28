Депутаты отказались освобождать УрФУ от налога на два года

29 февраля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Речь о кампусе в Новокольцовском районе Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Депутаты не стали удовлетворять просьбу Уральского федерального университета (УрФУ) об освобождении от земельного налога на два года. Об этом по итогам комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбурга сообщил депутат гордумы Дмитрий Николаев. «Бюджетной комиссией в думе сегодня собрались по поводу просьбы УрФУ об освобождении его от земельного налога на ближайшие два года. Речь не обо всех территориях одного из крупнейших вузов страны, а кампуса в Новокольцовском», — написал Николаев в Telegram. Земли, которые просят освободить от налога, пока не переданы в ведение университета. Процедура передачи начнется только во второй половине года. Тогда они станут объектом налогообложения, пояснил Николаев. При этом вуз все же получил льготу. «Прекрасно понимая важность развития образования, я предложил поддержать просьбу университета, но с одной поправкой — дать льготу не на два года, а только на один. С этим согласились и коллеги», — резюмировал депутат. Современные общежития УрФУ были возведены в Новокольцовском районе в 2023 году. Вторая очередь проекта предполагает строительство дополнительных общежитий и 100 тысяч квадратных метров учебных площадей.

Депутаты не стали удовлетворять просьбу Уральского федерального университета (УрФУ) об освобождении от земельного налога на два года. Об этом по итогам комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбурга сообщил депутат гордумы Дмитрий Николаев. «Бюджетной комиссией в думе сегодня собрались по поводу просьбы УрФУ об освобождении его от земельного налога на ближайшие два года. Речь не обо всех территориях одного из крупнейших вузов страны, а кампуса в Новокольцовском», — написал Николаев в Telegram. Земли, которые просят освободить от налога, пока не переданы в ведение университета. Процедура передачи начнется только во второй половине года. Тогда они станут объектом налогообложения, пояснил Николаев. При этом вуз все же получил льготу. «Прекрасно понимая важность развития образования, я предложил поддержать просьбу университета, но с одной поправкой — дать льготу не на два года, а только на один. С этим согласились и коллеги», — резюмировал депутат. Современные общежития УрФУ были возведены в Новокольцовском районе в 2023 году. Вторая очередь проекта предполагает строительство дополнительных общежитий и 100 тысяч квадратных метров учебных площадей.