На челябинском ринге сойдутся знаменитые бойцы смешанных единоборств. Фото

29 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Для Александра Шлеменко бой в Челябинске станет 81-м в карьере Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на арене «Трактор» 4 мая состоится 19-й номерной турнир Лиги смешанных единоборств RCC. Главным событием вечера станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана, сообщает пресс-служба RCC. «Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге боец по прозвищу Шторм выступает уже пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире», — сообщили в пресс-службе лиги. Хамитов называет себя «крестным отцом казахстанских ММА», и за ним следит вся страна. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Боец не боится серьезных вызовов, и ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию. За свою карьеру в различных лигах Шлеменко одержал 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Хамитов 26 раз выходил из боев победителем, семь проиграл, два окончились ничьей.

В Челябинске на арене «Трактор» 4 мая состоится 19-й номерной турнир Лиги смешанных единоборств RCC. Главным событием вечера станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана, сообщает пресс-служба RCC. «Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге боец по прозвищу Шторм выступает уже пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире», — сообщили в пресс-службе лиги. Хамитов называет себя «крестным отцом казахстанских ММА», и за ним следит вся страна. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Боец не боится серьезных вызовов, и ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию. За свою карьеру в различных лигах Шлеменко одержал 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Хамитов 26 раз выходил из боев победителем, семь проиграл, два окончились ничьей.