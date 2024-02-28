28 февраля 2024

На челябинском ринге сойдутся знаменитые бойцы смешанных единоборств. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бой Александра Шлеменко и Александра Илича. Екатеринбург, шлеменко александр
Для Александра Шлеменко бой в Челябинске станет 81-м в карьере Фото:

В Челябинске на арене «Трактор» 4 мая состоится 19-й номерной турнир Лиги смешанных единоборств RCC. Главным событием вечера станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана, сообщает пресс-служба RCC.

«Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге боец по прозвищу Шторм выступает уже пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире», — сообщили в пресс-службе лиги.

Хамитов называет себя «крестным отцом казахстанских ММА», и за ним следит вся страна. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Боец не боится серьезных вызовов, и ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию.

За свою карьеру в различных лигах Шлеменко одержал 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Хамитов 26 раз выходил из боев победителем, семь проиграл, два окончились ничьей.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на арене «Трактор» 4 мая состоится 19-й номерной турнир Лиги смешанных единоборств RCC. Главным событием вечера станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана, сообщает пресс-служба RCC. «Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге боец по прозвищу Шторм выступает уже пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире», — сообщили в пресс-службе лиги. Хамитов называет себя «крестным отцом казахстанских ММА», и за ним следит вся страна. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Боец не боится серьезных вызовов, и ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию. За свою карьеру в различных лигах Шлеменко одержал 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Хамитов 26 раз выходил из боев победителем, семь проиграл, два окончились ничьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...