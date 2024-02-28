В Челябинске на арене «Трактор» 4 мая состоится 19-й номерной турнир Лиги смешанных единоборств RCC. Главным событием вечера станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана, сообщает пресс-служба RCC.
«Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге боец по прозвищу Шторм выступает уже пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире», — сообщили в пресс-службе лиги.
Хамитов называет себя «крестным отцом казахстанских ММА», и за ним следит вся страна. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Боец не боится серьезных вызовов, и ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию.
За свою карьеру в различных лигах Шлеменко одержал 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Хамитов 26 раз выходил из боев победителем, семь проиграл, два окончились ничьей.
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