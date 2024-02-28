В газовой столице ЯНАО контролер задерживал автобус на остановках

В Новом Уренгое кондуктор искал «зайцев», задерживая автобус

В Новом Уренгое контролер искал безбилетников в автобусе во время остановки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) горожан не пускали в автобус, пока контролер не проверит оплату проезда других пассажиров. О закрытой двери общественного транспорта URA.RU сообщила жительница города.

«Контролер только начала проверку проездных документов и пока она не дошла до конца салона, двери водитель не открывал. Это был автобус № 7. Ждать пришлось около 4 минут. Подъехал автобус № 8, и я уехала на нем, а седьмой только двери открыл. Между этими автобусами разница в 6 минут, от расписания автобус отстал из-за этого», — рассказала собеседница агентства.

В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что проверка проездных документов является трудовой функцией контролеров МУПАТ. «Положением о порядке проведения контроля на линии определено, что проверка может проводиться на остановке, при этом двери автобуса должны быть закрыты. В основном проверку проводят во время движения автобуса, однако бывают исключения, например, когда автобус переполнен людьми», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУПАТ для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о водителе автобуса, который оставил жителей Лабытнанги (ЯНАО) на морозе. По словам работника городского автотранспортного предприятия, салон общественного транспорта был переполнен.