Доверенное лицо Лысенко: предвыборные тезисы Путина будут озвучены в послании

29 февраля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Кандидат в президенты России Владимир Путин в послании парламенту представить свои предвыборные тезисы. Об этом заявила доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко в кулуарах Гостиного двора. «Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания», — заявила Марьяна Лысенко. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас идет активная работа перед выборами. Штаб Путина ездит по стране и собирает мнения граждан. Владимир Путин внимательно относится к этой задаче. Послание Путина начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, что будет в обращении и почему оно коснется каждого россиянина. Выборы президента России назначены на 15—17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

Кандидат в президенты России Владимир Путин в послании парламенту представить свои предвыборные тезисы. Об этом заявила доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко в кулуарах Гостиного двора. «Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания», — заявила Марьяна Лысенко. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас идет активная работа перед выборами. Штаб Путина ездит по стране и собирает мнения граждан. Владимир Путин внимательно относится к этой задаче. Послание Путина начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, что будет в обращении и почему оно коснется каждого россиянина. Выборы президента России назначены на 15—17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.