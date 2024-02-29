Доверенное лицо Лысенко: предвыборные тезисы Путина будут озвучены в послании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля
Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Кандидат в президенты России Владимир Путин в послании парламенту представить свои предвыборные тезисы. Об этом заявила доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко в кулуарах Гостиного двора.

«Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания», — заявила Марьяна Лысенко. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что сейчас идет активная работа перед выборами. Штаб Путина ездит по стране и собирает мнения граждан. Владимир Путин внимательно относится к этой задаче.

Послание Путина начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, что будет в обращении и почему оно коснется каждого россиянина.

Выборы президента России назначены на 15—17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты России Владимир Путин в послании парламенту представить свои предвыборные тезисы. Об этом заявила доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко в кулуарах Гостиного двора. «Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания», — заявила Марьяна Лысенко. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что сейчас идет активная работа перед выборами. Штаб Путина ездит по стране и собирает мнения граждан. Владимир Путин внимательно относится к этой задаче. Послание Путина начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, что будет в обращении и почему оно коснется каждого россиянина. Выборы президента России назначены на 15—17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...