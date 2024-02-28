Компания пермских властей направит 3,5 млн на устранение трещины в новом доме

29 февраля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Недочеты обнаружены в одном из домов в ЖК «Любимов» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Корпорация развития Пермского края (КРПК) потратит 3,49 млн рублей на устранение трещин в доме в ЖК «Любимов» по улице Дощенникова, 1. Договор с исполнителем контракта был заключен 22 февраля. «КРПК 22 февраля заключила договор на устранение трещин в подвале дома по ул. Дощенникова, 1 в ЖК „Любимов“. Также в ходе работ будут устранены дефекты плит перекрытий секций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на выписку из ОГРН. Стоимость работ составила 3,49 млн рублей. Ранее жильцы этого дома направляли многочисленные жалобы в прокуратуру. На данный момент сообщается, что угрозы для безопасности жителей этого дома нет.

Корпорация развития Пермского края (КРПК) потратит 3,49 млн рублей на устранение трещин в доме в ЖК «Любимов» по улице Дощенникова, 1. Договор с исполнителем контракта был заключен 22 февраля. «КРПК 22 февраля заключила договор на устранение трещин в подвале дома по ул. Дощенникова, 1 в ЖК „Любимов“. Также в ходе работ будут устранены дефекты плит перекрытий секций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на выписку из ОГРН. Стоимость работ составила 3,49 млн рублей. Ранее жильцы этого дома направляли многочисленные жалобы в прокуратуру. На данный момент сообщается, что угрозы для безопасности жителей этого дома нет.