28 февраля 2024

Компания пермских властей направит 3,5 млн на устранение трещины в новом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, новостройки, любимов микрорайон
Недочеты обнаружены в одном из домов в ЖК «Любимов» Фото:

Корпорация развития Пермского края (КРПК) потратит 3,49 млн рублей на устранение трещин в доме в ЖК «Любимов» по улице Дощенникова, 1. Договор с исполнителем контракта был заключен 22 февраля.

«КРПК 22 февраля заключила договор на устранение трещин в подвале дома по ул. Дощенникова, 1 в ЖК „Любимов“. Также в ходе работ будут устранены дефекты плит перекрытий секций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на выписку из ОГРН. Стоимость работ составила 3,49 млн рублей.

Ранее жильцы этого дома направляли многочисленные жалобы в прокуратуру. На данный момент сообщается, что угрозы для безопасности жителей этого дома нет.

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Корпорация развития Пермского края (КРПК) потратит 3,49 млн рублей на устранение трещин в доме в ЖК «Любимов» по улице Дощенникова, 1. Договор с исполнителем контракта был заключен 22 февраля. «КРПК 22 февраля заключила договор на устранение трещин в подвале дома по ул. Дощенникова, 1 в ЖК „Любимов“. Также в ходе работ будут устранены дефекты плит перекрытий секций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на выписку из ОГРН. Стоимость работ составила 3,49 млн рублей. Ранее жильцы этого дома направляли многочисленные жалобы в прокуратуру. На данный момент сообщается, что угрозы для безопасности жителей этого дома нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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