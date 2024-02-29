ВТБ сообщил о новых ущемлениях по отношению к бывшей «дочке» в Европе

Банк ВТБ узнал, что на его европейскую «дочку» OWH SE (ранее VTB Bank Europe) наложили ограничения. В частности, они направлены на лишение права владения структурой и распоряжения активами. Об этом сообщили в ВТБ.
«В 2022 году нас незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком», — передает РБК информацию из банка. Там добавили, что при отрицании прав на владение требуется возврат дивидендов с 2013 года. Их размер составляет более 433,8 млн евро, срок возврата назначен до 29 февраля 2024 года. Кроме того, в ВТБ заявили, что будут предпринимать ответные меры.
Ранее ВТБ обратился в суд с иском к своей британской дочерней компании VTB Capital Plc. Банк требовал взыскать задолженность. Ее сумма составила почти 2,4 млрд рублей. Также в ВТБ отметили, что в будущем примут меры по урегулированию задолженности компании.
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