09 февраля 2024

ВТБ подал иск к VTB Capital Plc

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Иск от ВТБ поступил в Арбитражный суд Москвы 7 февраля Фото:
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Банк ВТБ обратился в суд с иском к своей дочерней компании VTB Capital Plc из Британии с требованием взыскать задолженность. Запрашиваемая сумма составила почти 2,4 млрд рублей, пояснили в пресс-службе российской финансовой организации.

«Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с VTB Capital Plc в размере 2,38 млрд рублей по овердрафтному (форма кредитования, позволяющая списывать со счета больше денег, чем на нем есть — прим. URA.RU) кредиту. В дальнейшем мы намерены предпринимать все меры по урегулированию задолженности компании», — заявление пресс-службы ВТБ цитирует «Интерфакс».

После введения антироссийских санкций ВТБ лишился контроля над VTB Capital Plc. Дочерняя компания, расположенная в Британии, специализировалась на торговых операциях на бирже. Из-за ограничений она потеряла возможность обслуживать свои внешние обязательства и лишилась доступа к средствам на счетах в других организациях. Сейчас VTB Capital находится в стадии банкротства. В начале января представители компании отмечали, что намерены раздать долги и уже разработали схему расчетов на 15 лет.

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Банк ВТБ обратился в суд с иском к своей дочерней компании VTB Capital Plc из Британии с требованием взыскать задолженность. Запрашиваемая сумма составила почти 2,4 млрд рублей, пояснили в пресс-службе российской финансовой организации. «Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с VTB Capital Plc в размере 2,38 млрд рублей по овердрафтному (форма кредитования, позволяющая списывать со счета больше денег, чем на нем есть — прим. URA.RU) кредиту. В дальнейшем мы намерены предпринимать все меры по урегулированию задолженности компании», — заявление пресс-службы ВТБ цитирует «Интерфакс». После введения антироссийских санкций ВТБ лишился контроля над VTB Capital Plc. Дочерняя компания, расположенная в Британии, специализировалась на торговых операциях на бирже. Из-за ограничений она потеряла возможность обслуживать свои внешние обязательства и лишилась доступа к средствам на счетах в других организациях. Сейчас VTB Capital находится в стадии банкротства. В начале января представители компании отмечали, что намерены раздать долги и уже разработали схему расчетов на 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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