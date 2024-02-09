ВТБ подал иск к VTB Capital Plc

10 февраля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Иск от ВТБ поступил в Арбитражный суд Москвы 7 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк ВТБ обратился в суд с иском к своей дочерней компании VTB Capital Plc из Британии с требованием взыскать задолженность. Запрашиваемая сумма составила почти 2,4 млрд рублей, пояснили в пресс-службе российской финансовой организации. «Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с VTB Capital Plc в размере 2,38 млрд рублей по овердрафтному (форма кредитования, позволяющая списывать со счета больше денег, чем на нем есть — прим. URA.RU) кредиту. В дальнейшем мы намерены предпринимать все меры по урегулированию задолженности компании», — заявление пресс-службы ВТБ цитирует «Интерфакс». После введения антироссийских санкций ВТБ лишился контроля над VTB Capital Plc. Дочерняя компания, расположенная в Британии, специализировалась на торговых операциях на бирже. Из-за ограничений она потеряла возможность обслуживать свои внешние обязательства и лишилась доступа к средствам на счетах в других организациях. Сейчас VTB Capital находится в стадии банкротства. В начале января представители компании отмечали, что намерены раздать долги и уже разработали схему расчетов на 15 лет.

Банк ВТБ обратился в суд с иском к своей дочерней компании VTB Capital Plc из Британии с требованием взыскать задолженность. Запрашиваемая сумма составила почти 2,4 млрд рублей, пояснили в пресс-службе российской финансовой организации. «Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности с VTB Capital Plc в размере 2,38 млрд рублей по овердрафтному (форма кредитования, позволяющая списывать со счета больше денег, чем на нем есть — прим. URA.RU) кредиту. В дальнейшем мы намерены предпринимать все меры по урегулированию задолженности компании», — заявление пресс-службы ВТБ цитирует «Интерфакс». После введения антироссийских санкций ВТБ лишился контроля над VTB Capital Plc. Дочерняя компания, расположенная в Британии, специализировалась на торговых операциях на бирже. Из-за ограничений она потеряла возможность обслуживать свои внешние обязательства и лишилась доступа к средствам на счетах в других организациях. Сейчас VTB Capital находится в стадии банкротства. В начале января представители компании отмечали, что намерены раздать долги и уже разработали схему расчетов на 15 лет.