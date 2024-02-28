28 февраля 2024

В Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнинск. Калужская область, пенсионерка, старушка, зима, старуха
Пенсионерка 29 февраля ушла из дома и не вернулась Фото:

В Тюмени 63-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

«Пропала Варавко (Семенова) Татьяна, 63 года. Калининский АО, город Тюмень. Утром, 29 февраля, 2024 года вышла из дома и не вернулась», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

В последний раз женщину видели в бордовой куртке, черных штанах, ботинках и сером платке. Всех, кто знает местоположение пенсионерки, просят обратиться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Фото:

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В Тюмени 63-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. «Пропала Варавко (Семенова) Татьяна, 63 года. Калининский АО, город Тюмень. Утром, 29 февраля, 2024 года вышла из дома и не вернулась», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». В последний раз женщину видели в бордовой куртке, черных штанах, ботинках и сером платке. Всех, кто знает местоположение пенсионерки, просят обратиться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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