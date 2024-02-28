Пенсионерка 29 февраля ушла из дома и не вернулась
В Тюмени 63-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
«Пропала Варавко (Семенова) Татьяна, 63 года. Калининский АО, город Тюмень. Утром, 29 февраля, 2024 года вышла из дома и не вернулась», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
В последний раз женщину видели в бордовой куртке, черных штанах, ботинках и сером платке. Всех, кто знает местоположение пенсионерки, просят обратиться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
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