В Тюмени пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

29 февраля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Пенсионерка 29 февраля ушла из дома и не вернулась Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени 63-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. «Пропала Варавко (Семенова) Татьяна, 63 года. Калининский АО, город Тюмень. Утром, 29 февраля, 2024 года вышла из дома и не вернулась», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». В последний раз женщину видели в бордовой куртке, черных штанах, ботинках и сером платке. Всех, кто знает местоположение пенсионерки, просят обратиться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever?w=wall-63156424_7785

В Тюмени 63-летняя женщина вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. «Пропала Варавко (Семенова) Татьяна, 63 года. Калининский АО, город Тюмень. Утром, 29 февраля, 2024 года вышла из дома и не вернулась», — сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». В последний раз женщину видели в бордовой куртке, черных штанах, ботинках и сером платке. Всех, кто знает местоположение пенсионерки, просят обратиться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.