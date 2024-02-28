Происшествия ДТП Уснувший за рулем водитель по дороге в Троицк погиб под колесами грузовика. Видео 29 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах гибели водителя из Троицка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уснувший за рулем 33-летний водитель на автодороге Челябинск — Троицк 29 февраля погиб под колесами грузовика. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, автомобилист выехал на встречную полосу движения. «Водитель около 11 часов утра на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем Daewoo Nexia, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ГИБДД. Выезд в данном месте был разрешен. На встречке автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза», которым управлял 34-летний водитель. Неожиданный маневр привел к столкновению с Daewoo автомобилей ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем. В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП. Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска. Уснувший за рулем 33-летний водитель на автодороге Челябинск — Троицк 29 февраля погиб под колесами грузовика. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, автомобилист выехал на встречную полосу движения. «Водитель около 11 часов утра на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем Daewoo Nexia, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ГИБДД. Выезд в данном месте был разрешен. На встречке автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза», которым управлял 34-летний водитель. Неожиданный маневр привел к столкновению с Daewoo автомобилей ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем. В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП. Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям