Уснувший за рулем 33-летний водитель на автодороге Челябинск — Троицк 29 февраля погиб под колесами грузовика. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, автомобилист выехал на встречную полосу движения.
«Водитель около 11 часов утра на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем Daewoo Nexia, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ГИБДД.
Выезд в данном месте был разрешен. На встречке автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза», которым управлял 34-летний водитель.
Неожиданный маневр привел к столкновению с Daewoo автомобилей ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем. В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП. Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска.
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