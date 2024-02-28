28 февраля 2024

Уснувший за рулем водитель по дороге в Троицк погиб под колесами грузовика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах гибели водителя из Троицка
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах гибели водителя из Троицка Фото:

Уснувший за рулем 33-летний водитель на автодороге Челябинск — Троицк 29 февраля погиб под колесами грузовика. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, автомобилист выехал на встречную полосу движения.

«Водитель около 11 часов утра на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем Daewoo Nexia, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ГИБДД.

Выезд в данном месте был разрешен. На встречке автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза», которым управлял 34-летний водитель.

Неожиданный маневр привел к столкновению с Daewoo автомобилей ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем. В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП. Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска.

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Уснувший за рулем 33-летний водитель на автодороге Челябинск — Троицк 29 февраля погиб под колесами грузовика. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по региону, автомобилист выехал на встречную полосу движения. «Водитель около 11 часов утра на 58 километре автодороги Челябинск — Троицк, управляя автомобилем Daewoo Nexia, предположительно уснул за рулем. Мужчина выехал на полосу встречного движения», — рассказали в ГИБДД. Выезд в данном месте был разрешен. На встречке автомобилист по касательной столкнулся с задним левым колесом «Камаза», которым управлял 34-летний водитель. Неожиданный маневр привел к столкновению с Daewoo автомобилей ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero. Машины ехали следом за уснувшим водителем. В результате происшествия виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП. Установлено, что автомобилист возвращался домой в Троицк из Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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