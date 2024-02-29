Депздрав ХМАО раскрыл, какие медучреждения построят за 2024 год

Депздрав ХМАО: в 2024 году в Югре заработает шесть медучреждений

На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2024 году потратят более миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе завершится строительство трех медучреждений, еще три введут в эксплуатацию после капремонта. Об этом сообщается в постановлении окружного депздрава на сайте правительства Югры.

«В 2024 году 80 миллионов рублей планируется потратить на строительство нового здания врачебной амбулатории пгт. Луговой Кондинского района, 386 миллионов рублей на реконструкцию поликлинического подразделения БУ „Федоровская городская больница“ и 295 миллионов на реконструкцию терапевтического отделения поликлиники БУ „Югорская городская больница“», — сообщается в документе депздрава. Кроме того, в текущем году продолжится строительство «Октябрьской районной больницы», участковой больницы в пгт. Приобье и поликлиники в «Нефтеюганской районной больнице».

Капремонт на 48 миллионов рублей проведут в терапевтическом, лечебном и родильном отделениях «Пионерской районной больницы». Более 15 миллионов потратят на ремонт в больнице Лянтора и 25 миллионов на ремонт в Нижнесортымской. Также власти ХМАО обещают отремонтировать главный корпус «Октябрьской районной больницы» на 30 миллионов рублей. В 2024 году начнется ремонт в амбулатории поселка Солнечный и в участковой больнице села Угут.

Всего за 2024 год на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется потратить более миллиарда рублей: на строительство медучреждений около 800 миллионов, а на капитальный ремонт 140 миллионов. Также средства будут направлены на улучшение материально-технической базы больниц Югры, возведение новых амбулаторий и закупку транспорта.