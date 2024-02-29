Путин: Запад хотел угасающую РФ, но просчитался

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Запад хотел превратить Россию в угасающее пространство, заявил Владимир Путин Фото:

Запад желал видеть Россию угасающей, но его план не увенчался успехом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Запад с его колониальными повадками и привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России. Им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство вместо нашей страны», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что они хотели бы сделать то же самое с Россией, что они делают во многих других регионах мира, включая привнесение раздора и ослабление страны изнутри, как это произошло в Украине.

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Запад желал видеть Россию угасающей, но его план не увенчался успехом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Запад с его колониальными повадками и привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России. Им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство вместо нашей страны», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что они хотели бы сделать то же самое с Россией, что они делают во многих других регионах мира, включая привнесение раздора и ослабление страны изнутри, как это произошло в Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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