Путин: Запад хотел угасающую РФ, но просчитался

Запад желал видеть Россию угасающей, но его план не увенчался успехом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Запад с его колониальными повадками и привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России. Им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство вместо нашей страны», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что они хотели бы сделать то же самое с Россией, что они делают во многих других регионах мира, включая привнесение раздора и ослабление страны изнутри, как это произошло в Украине.
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