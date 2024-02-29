Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил Владимир Путин
Голословные обвинения в адрес России о якобы планируемом размещении ядерного оружия в космосе являются вбросами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Это вбросы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что причиной для таких вбросов, по мнению Путина, может быть желание США втянуть Россию в переговоры, выгодные для американской стороны.
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