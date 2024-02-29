Путин отреагировал на слова о размещении ядерного оружия в космосе. Видео

Путин: информация о размещении ядерного оружия в космосе является вбросом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил Владимир Путин Фото:

Голословные обвинения в адрес России о якобы планируемом размещении ядерного оружия в космосе являются вбросами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Это вбросы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что причиной для таких вбросов, по мнению Путина, может быть желание США втянуть Россию в переговоры, выгодные для американской стороны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Голословные обвинения в адрес России о якобы планируемом размещении ядерного оружия в космосе являются вбросами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Это вбросы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что причиной для таких вбросов, по мнению Путина, может быть желание США втянуть Россию в переговоры, выгодные для американской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...