Команде Куйвашева пришлось выкручиваться на выборах из-за дефицита силовиков

К президентским выборам в Свердловской области впервые привлекут ЧОПы
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Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову. Екатеринбург, салихов азат, куйвашев евгений
За безопасность на выборах отвечает «силовой» зам Евгения Куйвашева — Азат Салихов (на заднем плане) Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Свердловской области к охране избирательных участков на выборах президента 15—17 марта впервые привлекут общественников и частные охранные компании. Это связано с тем, что команда губернатора Евгения Куйвашева особенно озабочена безопасностью на избирательных участках, а полицейских и росгвардейцев в регионе катастрофически не хватает, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному предвыборному штабу, принимающему такие решения.

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«К охране будет привлечено порядка 16 тысяч полицейских и еще 500 сотрудников Росгвардии. Учитывая, что в области больше двух тысяч избирательных участков, этого мало. Так что решено привлекать общественников и дружинников. В пунктах на территории школ — ЧОПы, с которыми у учреждений заключены контракты на круглогодичную охрану», — поделился осведомленный собеседник. Другой источник — участвующий в подготовке к выборам на территории Екатеринбурга — сказал, что слышал лишь о недовольстве полицейских дополнительной нагрузкой, «ведь людей у них действительно нет». В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит.

Под усиленную охрану избирательные комиссии возьмут с 13 по 21 марта. Там, где нет металлодетектеров, установят временные — чтобы нормально досматривать избирателей.

Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта. За пост будут бороться четверо кандидатов: Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

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В Свердловской области к охране избирательных участков на выборах президента 15—17 марта впервые привлекут общественников и частные охранные компании. Это связано с тем, что команда губернатора Евгения Куйвашева особенно озабочена безопасностью на избирательных участках, а полицейских и росгвардейцев в регионе катастрофически не хватает, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному предвыборному штабу, принимающему такие решения. «К охране будет привлечено порядка 16 тысяч полицейских и еще 500 сотрудников Росгвардии. Учитывая, что в области больше двух тысяч избирательных участков, этого мало. Так что решено привлекать общественников и дружинников. В пунктах на территории школ — ЧОПы, с которыми у учреждений заключены контракты на круглогодичную охрану», — поделился осведомленный собеседник. Другой источник — участвующий в подготовке к выборам на территории Екатеринбурга — сказал, что слышал лишь о недовольстве полицейских дополнительной нагрузкой, «ведь людей у них действительно нет». В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. Под усиленную охрану избирательные комиссии возьмут с 13 по 21 марта. Там, где нет металлодетектеров, установят временные — чтобы нормально досматривать избирателей. Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта. За пост будут бороться четверо кандидатов: Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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