Депутату гордумы Салехарда нашли работу в Совете Федерации

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев получил пост помощника сенатора РФ Владимира Пушкарева. По словам источников URA.RU, власти ЯНАО подыскали не имеющему других доходов депутату оплачиваемую работу в регионе, опасаясь, что тот оставит политическую деятельность.
«Арефьев долгое время находился на неоплачиваемой ставке депутата думы Салехарда, однако политическая активность якобы едва позволяла ему и его семье сводить концы с концами. В связи с этим патриотично настроенный политик хотел подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. В реготделении ЕР такого развития событий никого не устраивало из-за кадрового голода. В итоге подыскали возможность совмещать работу с оплачиваемой должностью — теперь депутат получает зарплату помощника члена Совета Федерации», — рассказали агентству инсайдеры.
Недавно Роман Арефьев отчитался в своих соцсетях о прохождении начальной военной подготовки. В комментариях под своей записью Арефьев написал, что не исключает возможности отправиться в зону СВО.
Депутат отказался комментировать корреспонденту URA.RU возможность своего отправления в зону спецоперации. Оперативные комментарии Арефьева о его статусе помощника сенатора агентству получить не удалось — на сообщения корреспондента Арефьев не ответил.
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