Депутату гордумы Салехарда нашли работу в Совете Федерации

Единоросс из ЯНАО Роман Арефьев стал помощником сенатора Пушкарева

29 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

В думе Салехарда депутатский труд Романа Арефьева не оплачивают Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев получил пост помощника сенатора РФ Владимира Пушкарева. По словам источников URA.RU, власти ЯНАО подыскали не имеющему других доходов депутату оплачиваемую работу в регионе, опасаясь, что тот оставит политическую деятельность. «Арефьев долгое время находился на неоплачиваемой ставке депутата думы Салехарда, однако политическая активность якобы едва позволяла ему и его семье сводить концы с концами. В связи с этим патриотично настроенный политик хотел подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. В реготделении ЕР такого развития событий никого не устраивало из-за кадрового голода. В итоге подыскали возможность совмещать работу с оплачиваемой должностью — теперь депутат получает зарплату помощника члена Совета Федерации», — рассказали агентству инсайдеры. Недавно Роман Арефьев отчитался в своих соцсетях о прохождении начальной военной подготовки. В комментариях под своей записью Арефьев написал, что не исключает возможности отправиться в зону СВО. Депутат отказался комментировать корреспонденту URA.RU возможность своего отправления в зону спецоперации. Оперативные комментарии Арефьева о его статусе помощника сенатора агентству получить не удалось — на сообщения корреспондента Арефьев не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев получил пост помощника сенатора РФ Владимира Пушкарева. По словам источников URA.RU, власти ЯНАО подыскали не имеющему других доходов депутату оплачиваемую работу в регионе, опасаясь, что тот оставит политическую деятельность. «Арефьев долгое время находился на неоплачиваемой ставке депутата думы Салехарда, однако политическая активность якобы едва позволяла ему и его семье сводить концы с концами. В связи с этим патриотично настроенный политик хотел подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО. В реготделении ЕР такого развития событий никого не устраивало из-за кадрового голода. В итоге подыскали возможность совмещать работу с оплачиваемой должностью — теперь депутат получает зарплату помощника члена Совета Федерации», — рассказали агентству инсайдеры. Недавно Роман Арефьев отчитался в своих соцсетях о прохождении начальной военной подготовки. В комментариях под своей записью Арефьев написал, что не исключает возможности отправиться в зону СВО. Депутат отказался комментировать корреспонденту URA.RU возможность своего отправления в зону спецоперации. Оперативные комментарии Арефьева о его статусе помощника сенатора агентству получить не удалось — на сообщения корреспондента Арефьев не ответил.