Политика Президент Польши не верит в возможность нападения России 29 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Анжей Дуда считает, что Польше необходимо лучшее вооружение Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Польши Анжей Дуда не верит, что Россия способна напасть на его страну. Об этом он заявил в интервью польскому изданию. «Я не верю в это», — сообщил Дуда изданию Fakt.pl , отвечая на соответствующий вопрос о возможности нападения РФ на страну. Однако польский президент считает, что стране необходимо иметь наилучшее вооружение для самозащиты. В январе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страну и НАТО готовиться к «любым сценариям в отношении РФ». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия не представляет угрозы для Европы и не планирует никаких боевых столкновений. Президент Польши Анжей Дуда не верит, что Россия способна напасть на его страну. Об этом он заявил в интервью польскому изданию. «Я не верю в это», — сообщил Дуда изданию Fakt.pl, отвечая на соответствующий вопрос о возможности нападения РФ на страну. Однако польский президент считает, что стране необходимо иметь наилучшее вооружение для самозащиты. В январе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страну и НАТО готовиться к «любым сценариям в отношении РФ». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия не представляет угрозы для Европы и не планирует никаких боевых столкновений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям