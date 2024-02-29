Президент Польши не верит в возможность нападения России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Анжей Дуда считает, что Польше необходимо лучшее вооружение Фото:

Президент Польши Анжей Дуда не верит, что Россия способна напасть на его страну. Об этом он заявил в интервью польскому изданию.

«Я не верю в это», — сообщил Дуда изданию Fakt.pl, отвечая на соответствующий вопрос о возможности нападения РФ на страну. Однако польский президент считает, что стране необходимо иметь наилучшее вооружение для самозащиты.

В январе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страну и НАТО готовиться к «любым сценариям в отношении РФ». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия не представляет угрозы для Европы и не планирует никаких боевых столкновений.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Польши Анжей Дуда не верит, что Россия способна напасть на его страну. Об этом он заявил в интервью польскому изданию. «Я не верю в это», — сообщил Дуда изданию Fakt.pl, отвечая на соответствующий вопрос о возможности нападения РФ на страну. Однако польский президент считает, что стране необходимо иметь наилучшее вооружение для самозащиты. В январе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страну и НАТО готовиться к «любым сценариям в отношении РФ». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия не представляет угрозы для Европы и не планирует никаких боевых столкновений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...