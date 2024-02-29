В центре Екатеринбурга транслируют обращение Путина к российской элите. Видео

29 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

В послании Путина будут озвучены планы государства на ближайшие несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В центре Екатеринбурга на больших экранах воспроизводят послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. «На Малышева трансляция идет без звука, ключевых цитат речи президента, как обещали, нет. Тем временем на медиаэкране на Вайнера нет картинки, но есть аудиоверсия обращения», — сообщает корреспондент. Послание Путина парламенту проходит 29 февраля. Согласно Конституции РФ, обращение президента является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.

В центре Екатеринбурга на больших экранах воспроизводят послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. «На Малышева трансляция идет без звука, ключевых цитат речи президента, как обещали, нет. Тем временем на медиаэкране на Вайнера нет картинки, но есть аудиоверсия обращения», — сообщает корреспондент. Послание Путина парламенту проходит 29 февраля. Согласно Конституции РФ, обращение президента является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.