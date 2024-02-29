29 февраля 2024

В Тюмени продают букет деформированных цветов за 69 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов. Курган, розы, букет роз, букет, цветочный магазин, цветы, салон цветов
Стоимость одной розы в композиции — 456 рублей Фото:

В Тюмени стоимость самого дорого букета составляет 69 тысяч рублей. Цена указана на сайте местного цветочного салона. Композиция состоит из 151 вывернутой розы.

«Состав букета: сортовая одноголовая роза, вывернутая по специальной технологии, в композиции на флористической губке. Стоимость: 69 000 рублей», — указано на сайте салона.

По телефону корреспонденту URA.RU уточнили, что композиция состоит из 151 розы. Средняя стоимость одного цветка в букете — 456 рублей. При этом средняя цена розы в Тюмени — 150 рублей.

Ранее агентство писало о том, где в Тюмени найти самые дешевые цветы к 8 Марта. Минимальная стоимость тюльпанов, которые продают в Тюмени, составляет 59 рублей за штуку.

Композиция в корзине состоит из 151 розы
Композиция в корзине состоит из 151 розы

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В Тюмени стоимость самого дорого букета составляет 69 тысяч рублей. Цена указана на сайте местного цветочного салона. Композиция состоит из 151 вывернутой розы. «Состав букета: сортовая одноголовая роза, вывернутая по специальной технологии, в композиции на флористической губке. Стоимость: 69 000 рублей», — указано на сайте салона. По телефону корреспонденту URA.RU уточнили, что композиция состоит из 151 розы. Средняя стоимость одного цветка в букете — 456 рублей. При этом средняя цена розы в Тюмени — 150 рублей. Ранее агентство писало о том, где в Тюмени найти самые дешевые цветы к 8 Марта. Минимальная стоимость тюльпанов, которые продают в Тюмени, составляет 59 рублей за штуку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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