В Тюмени стоимость самого дорого букета составляет 69 тысяч рублей. Цена указана на сайте местного цветочного салона. Композиция состоит из 151 вывернутой розы.
«Состав букета: сортовая одноголовая роза, вывернутая по специальной технологии, в композиции на флористической губке. Стоимость: 69 000 рублей», — указано на сайте салона.
По телефону корреспонденту URA.RU уточнили, что композиция состоит из 151 розы. Средняя стоимость одного цветка в букете — 456 рублей. При этом средняя цена розы в Тюмени — 150 рублей.
Ранее агентство писало о том, где в Тюмени найти самые дешевые цветы к 8 Марта. Минимальная стоимость тюльпанов, которые продают в Тюмени, составляет 59 рублей за штуку.
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