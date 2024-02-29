В Тюмени продают букет деформированных цветов за 69 тысяч рублей. Скрин

01 марта 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Стоимость одной розы в композиции — 456 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени стоимость самого дорого букета составляет 69 тысяч рублей. Цена указана на сайте местного цветочного салона. Композиция состоит из 151 вывернутой розы. «Состав букета: сортовая одноголовая роза, вывернутая по специальной технологии, в композиции на флористической губке. Стоимость: 69 000 рублей», — указано на сайте салона. По телефону корреспонденту URA.RU уточнили, что композиция состоит из 151 розы. Средняя стоимость одного цветка в букете — 456 рублей. При этом средняя цена розы в Тюмени — 150 рублей. Ранее агентство писало о том, где в Тюмени найти самые дешевые цветы к 8 Марта. Минимальная стоимость тюльпанов, которые продают в Тюмени, составляет 59 рублей за штуку. Композиция в корзине состоит из 151 розы Скрин с сайта салона цветов

В Тюмени стоимость самого дорого букета составляет 69 тысяч рублей. Цена указана на сайте местного цветочного салона. Композиция состоит из 151 вывернутой розы. «Состав букета: сортовая одноголовая роза, вывернутая по специальной технологии, в композиции на флористической губке. Стоимость: 69 000 рублей», — указано на сайте салона. По телефону корреспонденту URA.RU уточнили, что композиция состоит из 151 розы. Средняя стоимость одного цветка в букете — 456 рублей. При этом средняя цена розы в Тюмени — 150 рублей. Ранее агентство писало о том, где в Тюмени найти самые дешевые цветы к 8 Марта. Минимальная стоимость тюльпанов, которые продают в Тюмени, составляет 59 рублей за штуку.