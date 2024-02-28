У курганского хирурга Руденко, находящегося под следствием, арестовали имущество

Суд арестовал имущество известного курганского врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы курганских хирургов Руденко

Курганский городской суд наложил арест на имущество врача Андрея Руденко. Такое решение принято по ходатайству следователей, расследующих уголовное дело в отношении врача. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горсуда.

«Ходатайство сотрудников следственного отдела <…> удовлетворил. Наложил арест на имущество, принадлежащее Руденко А.В.», — сообщили в суде. Известный курганский врач стал фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взятки и мошенничестве, совершенным должностным лицом. Также Руденко обвиняют в оказании услуг, повлекших по неосторожности тяжкие последствия или смерть человека.

У врача арестовали автомобиль, денежные средства и ювелирные украшения. В настоящее время на данное решение подана апелляция.

По данным источников из числа бывших силовиков, Руденко пытался получить деньги от больницы за мебель, которую ему бесплатно предоставили клиенты. Также претензии силовиков могут быть связаны со смертельным случаем в областной больнице.

Редакция обратилась за разъяснениями в следственное управление региона. В ведомстве воздержались от комментариев. Получить комментарий самого врача не представилось возможным — редакция не располагает номером его телефона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на врача после смерти родственницы. Дети погибшей женщины сообщили о смерти после операции, проведенной Руденко. Также они написали заявление в следственные органы.