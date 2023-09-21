Курганского хирурга Руденко отстранили после смерти женщины в областной больнице

В Кургане завели дело на врача после неудачной операции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Кургана обратились в правоохранительные органы с заявлением на хирурга Андреем Руденко после смерти их родственницы. Поводом для обращения стала проведенная операция, после которой женщина скончалась. Информацию URA.RU рассказали источники из медицинского сообщества.

«В июне умерла пациентка после операции, которую Руденко провел в областной больнице без оформления документов. После этого его отстранили от руководящей должности», — сообщили источники. Похожая информация появилась в посте сообщества «Про Курган» соцсети «ВКонтакте». Его авторы утверждают, что 65-летняя женщина согласилась на платную операцию, но умерла через несколько дней из-за осложнений. Родственники считают врача виновным в смерти женщины и намерены довести расследование до конца.

По информации источника, женщина пришла на прием в платную клинику к Андрею Руденко. Он якобы пригласил ее прооперироваться платно в областной больнице. При этом документы на оказание платных услуг не оформлялись. После операции самочувствие пациентки ухудшилось. Через несколько дней женщину перевели в реанимацию, где она умерла. После этого случая Руденко сняли с руководящей должности в больнице.

В посте утверждается, что в отношении доктора возбуждено уголовное дело. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Курганской области. В ведомстве пообещали ответить в установленные законом сроки. Также был выслан запрос о случае с летальным исходом в областной больнице в департамент здравоохранения. С самим врачом связаться не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские хирурги взбунтовались и уволились после конфликта с главой депздрава. Причиной один из докторов назвал смещение с руководящей должности и заменой иногородним специалистом. Позже руководитель депздрава рассказал, что избавляется от вороватых врачей.