Для части учителей России увеличат выплаты

Путин призвал увеличить выплату за классное руководство в поселках

29 февраля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

В регионах РФ увеличат выплату за классное руководство Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Для классных руководителей школ и кураторов в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, увеличат выплату на 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Уже с 1 марта 24 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 000 рублей», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что выплаты увеличат тем, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.

Для классных руководителей школ и кураторов в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, увеличат выплату на 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Уже с 1 марта 24 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 000 рублей», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что выплаты увеличат тем, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.