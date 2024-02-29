Для части учителей России увеличат выплаты

В регионах РФ увеличат выплату за классное руководство
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Для классных руководителей школ и кураторов в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, увеличат выплату на 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«Уже с 1 марта 24 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 000 рублей», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что выплаты увеличат тем, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.