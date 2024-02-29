Для части учителей России увеличат выплаты

Путин призвал увеличить выплату за классное руководство в поселках
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В регионах РФ увеличат выплату за классное руководство Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Для классных руководителей школ и кураторов в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, увеличат выплату на 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Уже с 1 марта 24 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 000 рублей», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что выплаты увеличат тем, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.

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Для классных руководителей школ и кураторов в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, увеличат выплату на 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «Уже с 1 марта 24 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 000 рублей», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что выплаты увеличат тем, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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