Симоньян поблагодарила Путина за поручение по ЕГЭ, назвав его «начальником»

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Маргарита Симоньян назвала Владимира Путина «начальником» Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за требование разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также она назвала российского лидера «начальником».

«Наконец-то! Спасибо, Начальник!» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Также она прикрепила цитату Путина с послания Федеральному Собранию, где президент и заявил о подобной проблеме. «Когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое… Прошу разобраться с этой проблемой, она очевидная», — добавила в свой пост Симоньян слова Путина.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за требование разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также она назвала российского лидера «начальником». «Наконец-то! Спасибо, Начальник!» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Также она прикрепила цитату Путина с послания Федеральному Собранию, где президент и заявил о подобной проблеме. «Когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое… Прошу разобраться с этой проблемой, она очевидная», — добавила в свой пост Симоньян слова Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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