Общество Образование Симоньян поблагодарила Путина за поручение по ЕГЭ, назвав его «начальником» 29 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 + Маргарита Симоньян назвала Владимира Путина «начальником» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за требование разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также она назвала российского лидера «начальником». «Наконец-то! Спасибо, Начальник!» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Также она прикрепила цитату Путина с послания Федеральному Собранию, где президент и заявил о подобной проблеме. «Когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое… Прошу разобраться с этой проблемой, она очевидная», — добавила в свой пост Симоньян слова Путина. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за требование разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также она назвала российского лидера «начальником». «Наконец-то! Спасибо, Начальник!» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Также она прикрепила цитату Путина с послания Федеральному Собранию, где президент и заявил о подобной проблеме. «Когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое… Прошу разобраться с этой проблемой, она очевидная», — добавила в свой пост Симоньян слова Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям