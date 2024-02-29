Симоньян поблагодарила Путина за поручение по ЕГЭ, назвав его «начальником»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за требование разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Также она назвала российского лидера «начальником».
«Наконец-то! Спасибо, Начальник!» — написала Симоньян в своем telegram-канале. Также она прикрепила цитату Путина с послания Федеральному Собранию, где президент и заявил о подобной проблеме. «Когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое… Прошу разобраться с этой проблемой, она очевидная», — добавила в свой пост Симоньян слова Путина.
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