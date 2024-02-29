Путин призвал сделать налоги более справедливыми

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Россия нуждается в более справедливой налоговой системе, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему, с целью добиться более справедливого распределения налоговой нагрузки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что одновременно с этим следует поощрять бизнес, который инвестирует в социальные проекты и развитие инфраструктуры. Также важно принять меры по ликвидации налоговых уловок и лазеек, которые используются компаниями для уклонения от уплаты налогов или сокращения своих налоговых платежей, подчеркнул президент.

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Российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему, с целью добиться более справедливого распределения налоговой нагрузки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что одновременно с этим следует поощрять бизнес, который инвестирует в социальные проекты и развитие инфраструктуры. Также важно принять меры по ликвидации налоговых уловок и лазеек, которые используются компаниями для уклонения от уплаты налогов или сокращения своих налоговых платежей, подчеркнул президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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