Путин призвал сделать налоги более справедливыми

29 февраля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Россия нуждается в более справедливой налоговой системе, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему, с целью добиться более справедливого распределения налоговой нагрузки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что одновременно с этим следует поощрять бизнес, который инвестирует в социальные проекты и развитие инфраструктуры. Также важно принять меры по ликвидации налоговых уловок и лазеек, которые используются компаниями для уклонения от уплаты налогов или сокращения своих налоговых платежей, подчеркнул президент.

Российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему, с целью добиться более справедливого распределения налоговой нагрузки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что одновременно с этим следует поощрять бизнес, который инвестирует в социальные проекты и развитие инфраструктуры. Также важно принять меры по ликвидации налоговых уловок и лазеек, которые используются компаниями для уклонения от уплаты налогов или сокращения своих налоговых платежей, подчеркнул президент.