28 февраля 2024

Федеральную трассу «Восток» продлят до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году автодорогу планируют продлить до Екатеринбурга Фото:

Федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. С таким заявлением выступил Владимир Путин, выступая с обращением Федеральному Собранию. В 2024 году автодорогу планируют продлить до Екатеринбурга.

«Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет всю страну до Владивостока», — сообщил Путин.

Ранее URA.RU писало, что строительство трассы М-12 обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыли в декабре 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.

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Федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. С таким заявлением выступил Владимир Путин, выступая с обращением Федеральному Собранию. В 2024 году автодорогу планируют продлить до Екатеринбурга. «Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет всю страну до Владивостока», — сообщил Путин. Ранее URA.RU писало, что строительство трассы М-12 обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыли в декабре 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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