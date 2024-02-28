Федеральную трассу «Восток» продлят до Тюмени

29 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В 2024 году автодорогу планируют продлить до Екатеринбурга Фото: URA.RU © URA.RU Федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. С таким заявлением выступил Владимир Путин, выступая с обращением Федеральному Собранию. В 2024 году автодорогу планируют продлить до Екатеринбурга. «Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет всю страну до Владивостока», — сообщил Путин. Ранее URA.RU писало, что строительство трассы М-12 обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыли в декабре 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.

Федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. С таким заявлением выступил Владимир Путин, выступая с обращением Федеральному Собранию. В 2024 году автодорогу планируют продлить до Екатеринбурга. «Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет всю страну до Владивостока», — сообщил Путин. Ранее URA.RU писало, что строительство трассы М-12 обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыли в декабре 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.