Глава Екатеринбурга вернул забытую традицию экс-мэров ради новой пиар-стратегии

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Форум 100+. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов будет проводить совещания со всем руководством города раз в две недели Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вернул забытый формат коллегий — совещаний, на которых собирается все без исключения руководство города. На первое заседание он позвал журналистов (в том числе URA.RU). В этом заключается его новая пиар-стратегия.

По данным агентства, организовать такой формат Орлов поручил своему самому доверенному заму Марине Фадеевой, чтобы показать истеблишменту и простым горожанам открытость муниципальной власти. Тут же в кулуарах горадминистрации возникла версия, что Орлов к чему-то готовится.

«На рассмотрение [коллегии] будут выносить общегородские вопросы, с решениями которых мы бы хотели информировать наших жителей. Именно поэтому формат коллегии будет носить исключительно открытый характер — с приглашением представителей средств массовой информации», — анонсировал Орлов, открывая заседание. На него позвали вице-мэров, глав районов и начальников всех подразделений администрации, а также министра спорта региона Леонида Рапопорта — чтобы обсудить подготовку города к Всемирным играм дружбы. Также был доклад о подготовке властей к формированию смен в детских лагерях. В конце заместители доложили Орлову подготовленных ему на подписание постановлениях.

По словам старожилов муниципальной власти, такие коллегии, но с другой периодичностью (то есть не раз в две недели), проводили предыдущие главы администрации Аркадий Чернецкий, Александр Якоб и Александр Высокинский. Когда началась пандемия коронавируса, Высокинский приостановил совещания в таком формате, а сменивший его в декабре 2020-го Орлов возобновлять формат тогда не стал.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вернул забытый формат коллегий — совещаний, на которых собирается все без исключения руководство города. На первое заседание он позвал журналистов (в том числе URA.RU). В этом заключается его новая пиар-стратегия. По данным агентства, организовать такой формат Орлов поручил своему самому доверенному заму Марине Фадеевой, чтобы показать истеблишменту и простым горожанам открытость муниципальной власти. Тут же в кулуарах горадминистрации возникла версия, что Орлов к чему-то готовится. «На рассмотрение [коллегии] будут выносить общегородские вопросы, с решениями которых мы бы хотели информировать наших жителей. Именно поэтому формат коллегии будет носить исключительно открытый характер — с приглашением представителей средств массовой информации», — анонсировал Орлов, открывая заседание. На него позвали вице-мэров, глав районов и начальников всех подразделений администрации, а также министра спорта региона Леонида Рапопорта — чтобы обсудить подготовку города к Всемирным играм дружбы. Также был доклад о подготовке властей к формированию смен в детских лагерях. В конце заместители доложили Орлову подготовленных ему на подписание постановлениях. По словам старожилов муниципальной власти, такие коллегии, но с другой периодичностью (то есть не раз в две недели), проводили предыдущие главы администрации Аркадий Чернецкий, Александр Якоб и Александр Высокинский. Когда началась пандемия коронавируса, Высокинский приостановил совещания в таком формате, а сменивший его в декабре 2020-го Орлов возобновлять формат тогда не стал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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