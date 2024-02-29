В России запустят кадровую программу для участников СВО

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
В России будет создана новая программа для участников СВО, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

С 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, находящиеся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке специальной кадровой программы, которая получила название «Время героев». Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Считаю важным решением, что уже с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Российский лидер признался, что идея создания этой программы пришла ему в голову после встречи со студентами и участниками СВО в Санкт-Петербурге.

Программа будет строиться, соответствуя тем же стандартами, что и лучшие российские проекты, такие как Высшая школа государственного управления, известная как «Школы Губернаторов», а также конкурс «Лидеры России», заключил Путин.

Российский президент отметил, что участники СВО являются новой элитой, в то время как старая элита сама дискредитировала себя. Он указал, что те, кто считает себя элитой и привилегированной кастой без общественного признания, не являются истинной элитой. Подлинная элита, по словам Путина, включает всех, кто служит России, работает усердно и доказал свою преданность стране.

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С 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, находящиеся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке специальной кадровой программы, которая получила название «Время героев». Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Считаю важным решением, что уже с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Российский лидер признался, что идея создания этой программы пришла ему в голову после встречи со студентами и участниками СВО в Санкт-Петербурге. Программа будет строиться, соответствуя тем же стандартами, что и лучшие российские проекты, такие как Высшая школа государственного управления, известная как «Школы Губернаторов», а также конкурс «Лидеры России», заключил Путин. Российский президент отметил, что участники СВО являются новой элитой, в то время как старая элита сама дискредитировала себя. Он указал, что те, кто считает себя элитой и привилегированной кастой без общественного признания, не являются истинной элитой. Подлинная элита, по словам Путина, включает всех, кто служит России, работает усердно и доказал свою преданность стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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