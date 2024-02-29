Путин: российская элита дискредитировала себя

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
По словам Путина, элитой являются те люди, кто на деле доказали свою преданность стране Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что слово элита дискредитировало себя из-за людей, которые не имеют заслуг перед обществом, но считают себя привилегированными. В особенности он отметил тех, кто наживался в девяностые годы на чужих деньгах. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Вы знаете, что слово элита во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике девяностых годов», — заявил Путин во время своего выступления.

Он отметил, что настоящей элитой являются те, кто служит России и делом доказали свою верность стране. К ним относятся воины и труженики.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что слово элита дискредитировало себя из-за людей, которые не имеют заслуг перед обществом, но считают себя привилегированными. В особенности он отметил тех, кто наживался в девяностые годы на чужих деньгах. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Вы знаете, что слово элита во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике девяностых годов», — заявил Путин во время своего выступления. Он отметил, что настоящей элитой являются те, кто служит России и делом доказали свою верность стране. К ним относятся воины и труженики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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