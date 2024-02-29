Самые дорогие зарплаты в Тюмени. Список

В Тюмени самыми высокооплачиваемыми специалистами стали риелторы и сварщики
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
Самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени считается специалист по недвижимости Фото:

Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 000 рублей. Такие данные содержатся в базе вакансий сервиса hh.ru. В пятерку самых «дорогих» сотрудников также вошли сварщики, машинисты и курьеры.

«В связи с большим потоком новых клиентов, мы ищем в команду новых специалистов по продаже недвижимости в Тюмени. Заработная плата от 200 000 рублей на руки», — указано в тексте вакансии.

На втором месте по самым высоким зарплатам в Тюмени оказался электрогазосварщик. Специалисту пятого разряда обещают платить 195 000 рублей. Работать предстоит вахтовым методом в районе крайнего севера.

На третьем и четвертом месте оказались вакансии для машинистов крана и бульдозера. Им предлагают доход 180 000 рублей и 160 000 соответственно.

Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Тюмени курьеры. Им обещают платить до 132 000 рублей. Именно столько, по заверениям работодателя, может получать сотрудник, который будет развозить заказы на личном автомобиле.

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Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 000 рублей. Такие данные содержатся в базе вакансий сервиса hh.ru. В пятерку самых «дорогих» сотрудников также вошли сварщики, машинисты и курьеры. «В связи с большим потоком новых клиентов, мы ищем в команду новых специалистов по продаже недвижимости в Тюмени. Заработная плата от 200 000 рублей на руки», — указано в тексте вакансии. На втором месте по самым высоким зарплатам в Тюмени оказался электрогазосварщик. Специалисту пятого разряда обещают платить 195 000 рублей. Работать предстоит вахтовым методом в районе крайнего севера. На третьем и четвертом месте оказались вакансии для машинистов крана и бульдозера. Им предлагают доход 180 000 рублей и 160 000 соответственно. Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Тюмени курьеры. Им обещают платить до 132 000 рублей. Именно столько, по заверениям работодателя, может получать сотрудник, который будет развозить заказы на личном автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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