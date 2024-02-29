Пермский ученый рассказал, зачем нужен високосный год

Ученый ПНИПУ: 29 февраля нужно, чтобы совпали астрономический и календарный годы

29 февраля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Високосный год миру необходим Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ученый Пермского Политеха (ПНИПУ) Константин Антипьев рассказал, для чего нужен високосный год. Такое датирование принято, чтобы календарный год совпадал с астрономическим. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Високосный год введен для того, чтобы астрономический год совпадал с календарным. Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд. Количество дней в году округлено до 365, чтобы было удобно. Оставшееся время объединяется и каждые три года выделяются сутки 29 февраля. Если этого не делать, то спустя какое-то время календарный год существенно отстанет от астрономического и это станет проблемой», — рассказал Антипьев. Високосный год был введен в 1582 году. Разработку нового календаря заказал Папа Римский Григорий XIII. Этот календарь получил название григорианского. Сейчас он используется в большинстве стран мира.

Ученый Пермского Политеха (ПНИПУ) Константин Антипьев рассказал, для чего нужен високосный год. Такое датирование принято, чтобы календарный год совпадал с астрономическим. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Високосный год введен для того, чтобы астрономический год совпадал с календарным. Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд. Количество дней в году округлено до 365, чтобы было удобно. Оставшееся время объединяется и каждые три года выделяются сутки 29 февраля. Если этого не делать, то спустя какое-то время календарный год существенно отстанет от астрономического и это станет проблемой», — рассказал Антипьев. Високосный год был введен в 1582 году. Разработку нового календаря заказал Папа Римский Григорий XIII. Этот календарь получил название григорианского. Сейчас он используется в большинстве стран мира.