В России появятся пять новых нацпроектов: что анонсировал Путин

Путин объявил пять новых национальных проектов

29 февраля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин анонсировал новые национальные проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые национальные проекты: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они будут направлены на решение проблем кадрового дефицита, воспитания молодежи, продолжительности жизни, а также решение вопросов демографического потенциала страны. Такие комплексные планы президент России озвучил в ходе послания к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Национальные проекты — комплексные планы развития страны, выдвинутые президентом в 2018 году. Их задача — рост человеческого капитала, масштабная модернизация инфраструктуры и улучшение жизни россиян. Среди таковых: «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Образование» и другие. Некоторые из них председатель правительства Михаил Мишустин поручил актуализировать для их реализации в 2025—2030 годах. Итоговые предложения должны быть представлены к началу июня 2024 года. Ранее же на встрече президента и главы правительства в июле 2023 года, Мишустин докладывал, что показатели реализации нацпроектов составляют 98,95%. В начале послания к Федеральному посланию 2024 года президент подчеркнул, что в программе действий многие меры формировались в ходе его поездок в регионы, прямого общения с инженерами, врачами, учителями, учеными, многодетными семьями, добровольцами. «Реальные потребности людей, безусловно, прорываются в этих беседах. Много идей было выдвинуто и на крупных общественных, экспертных форумах. Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится, потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Задачи — большие». «Семья» Путин отметил, что Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по его словам, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал президент. По его словам, новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости. Новый национальный проект был озвучен в проходящий «Год Семьи», старт которого Путин официально объявил на форуме «Родные — любимые» 23 января. Президент многократно встречался с многодетными семьями, общался с семьями ветеранов СВО, участвовал в семейном форуме. На каждом из мероприятий к российскому лидеру обращались с теми или иными просьбами. В новом нацпроекте эти предложения будут учтены. Важность нацпроекта «Семья» заключается в решении демографического вопроса — тоже частый предмет обсуждения президента с правительством, российскими семьями, студентами и общественными активистами. В том числе, уже с начала 2024 года были приняты указ о статусе многодетных и многие другие подзаконные акты. «Продолжительная и активная жизнь» «Важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким детям, внукам», — отметил глава государства. Идеи по развитию спорта в сельских территориях и крупных городах также высказывались на мероприятиях с участием Путина. Таковыми были заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, международный Форум «Россия — спортивная держава» и многие другие. «Молодежь России» «Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — сказал глава государства. Об этом комплексном плане в конце января просил Путина герой ДНР Артем Жога, который также является доверенным лицом президента, сопредседателем предвыборного штаба. Он же 8 декабря 2023 года попросил Путина выдвинуться на новый президентский срок — российский лидер не смог отказать. Жога также предложил Путину привлекать вернувшихся со спецоперации бойцов к воспитанию патриотизма среди молодого поколения россиян. Сам же национальный проект будет охватывать детей, подростков, старших школьников и студентов. Комплексный план будет разработан «с прицелом» на будущие поколения. «Кадры» Президент подчеркнул, что дефицит кадров и технологий создают риски для устойчивого экономического роста России. Новый нацпроект будет направлен на то, чтобы молодежь получала актуальное образование. «Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направлен новый национальный проект „Кадры“», — пояснил он. Вопрос по этой проблеме поднимался неоднократно. О нем говорил и сам Путин и участники различных мероприятий с участием президента. На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля 2024 года он подчеркивал, что дефицит рабочей силы в России составляет 2,5 млн человек. Таких работников ждут, в частности, в строительстве, промышленности и других областях. Частью нового же нацпроекта станет программа подготовки управленческих кадров из числа действующих участников и ветеранов СВО. Об этом Путин говорил со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге 26 января. Для них будет отдельный проект — по образцу Школы губернаторов и Школы мэров. Уже с 1 марта ребята смогут подать заявки на обучение. Тех, кто пройдет отбор, отправят учиться на базе платформы РАНХиГС. «Экономика данных» «В современных условиях повышения эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства между собой», — пояснил президент необходимость нового нацпроекта. Он рассказал, что в ближайшие шесть лет на «Экономику данных» направят 700 млрд рублей. К 2030 году должны быть сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. «И главное, мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи. Предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно, в удобном формате, с максимально быстрым получением результата», — сказал Путин. Само предложение о подготовке национального проекта «Экономики данных» Владимир Путин выдвинул в ходе выступления на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в июле 2023 года. Как будут оценивать результаты нацпроектов Критерием успешной реализации этих нацпроектов будут не количественные показатели, как привыкли наши чиновники, а качественные. Измерять будут удовлетворенность людей — их мнение, считают ли они результаты реализации нацпроектов значимыми: «Главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег. Главное — оценка людей, то, как меняются к лучшему их жизни». «Все национальные проекты должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу еще раз подчеркнуть: это не проекты отдельных ведомств. Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития. <…> Программа носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее для достижения поставленных целей», — резюмировал Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые национальные проекты: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они будут направлены на решение проблем кадрового дефицита, воспитания молодежи, продолжительности жизни, а также решение вопросов демографического потенциала страны. Такие комплексные планы президент России озвучил в ходе послания к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Национальные проекты — комплексные планы развития страны, выдвинутые президентом в 2018 году. Их задача — рост человеческого капитала, масштабная модернизация инфраструктуры и улучшение жизни россиян. Среди таковых: «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Образование» и другие. Некоторые из них председатель правительства Михаил Мишустин поручил актуализировать для их реализации в 2025—2030 годах. Итоговые предложения должны быть представлены к началу июня 2024 года. Ранее же на встрече президента и главы правительства в июле 2023 года, Мишустин докладывал, что показатели реализации нацпроектов составляют 98,95%. В начале послания к Федеральному посланию 2024 года президент подчеркнул, что в программе действий многие меры формировались в ходе его поездок в регионы, прямого общения с инженерами, врачами, учителями, учеными, многодетными семьями, добровольцами. «Реальные потребности людей, безусловно, прорываются в этих беседах. Много идей было выдвинуто и на крупных общественных, экспертных форумах. Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится, потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Задачи — большие». Путин отметил, что Россия сталкивается со снижением рождаемости. Этот вызов, по его словам, связан с социальными, экономическими, технологическими и ценностными изменениями не только в России, но во всем мире. «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал президент. По его словам, новый нацпроект нацелен на то, чтобы в горизонте ближайших шести лет в стране выйти на устойчивый рост рождаемости. Новый национальный проект был озвучен в проходящий «Год Семьи», старт которого Путин официально объявил на форуме «Родные — любимые» 23 января. Президент многократно встречался с многодетными семьями, общался с семьями ветеранов СВО, участвовал в семейном форуме. На каждом из мероприятий к российскому лидеру обращались с теми или иными просьбами. В новом нацпроекте эти предложения будут учтены. Важность нацпроекта «Семья» заключается в решении демографического вопроса — тоже частый предмет обсуждения президента с правительством, российскими семьями, студентами и общественными активистами. В том числе, уже с начала 2024 года были приняты указ о статусе многодетных и многие другие подзаконные акты. «Важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким детям, внукам», — отметил глава государства. Идеи по развитию спорта в сельских территориях и крупных городах также высказывались на мероприятиях с участием Путина. Таковыми были заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, международный Форум «Россия — спортивная держава» и многие другие. «Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — сказал глава государства. Об этом комплексном плане в конце января просил Путина герой ДНР Артем Жога, который также является доверенным лицом президента, сопредседателем предвыборного штаба. Он же 8 декабря 2023 года попросил Путина выдвинуться на новый президентский срок — российский лидер не смог отказать. Жога также предложил Путину привлекать вернувшихся со спецоперации бойцов к воспитанию патриотизма среди молодого поколения россиян. Сам же национальный проект будет охватывать детей, подростков, старших школьников и студентов. Комплексный план будет разработан «с прицелом» на будущие поколения. Президент подчеркнул, что дефицит кадров и технологий создают риски для устойчивого экономического роста России. Новый нацпроект будет направлен на то, чтобы молодежь получала актуальное образование. «Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направлен новый национальный проект „Кадры“», — пояснил он. Вопрос по этой проблеме поднимался неоднократно. О нем говорил и сам Путин и участники различных мероприятий с участием президента. На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля 2024 года он подчеркивал, что дефицит рабочей силы в России составляет 2,5 млн человек. Таких работников ждут, в частности, в строительстве, промышленности и других областях. Частью нового же нацпроекта станет программа подготовки управленческих кадров из числа действующих участников и ветеранов СВО. Об этом Путин говорил со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге 26 января. Для них будет отдельный проект — по образцу Школы губернаторов и Школы мэров. Уже с 1 марта ребята смогут подать заявки на обучение. Тех, кто пройдет отбор, отправят учиться на базе платформы РАНХиГС. «В современных условиях повышения эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства между собой», — пояснил президент необходимость нового нацпроекта. Он рассказал, что в ближайшие шесть лет на «Экономику данных» направят 700 млрд рублей. К 2030 году должны быть сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. «И главное, мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи. Предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, бизнесу проактивно, в удобном формате, с максимально быстрым получением результата», — сказал Путин. Само предложение о подготовке национального проекта «Экономики данных» Владимир Путин выдвинул в ходе выступления на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в июле 2023 года. Критерием успешной реализации этих нацпроектов будут не количественные показатели, как привыкли наши чиновники, а качественные. Измерять будут удовлетворенность людей — их мнение, считают ли они результаты реализации нацпроектов значимыми: «Главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег. Главное — оценка людей, то, как меняются к лучшему их жизни». «Все национальные проекты должны быть утверждены, скоординированы между собой. Хочу еще раз подчеркнуть: это не проекты отдельных ведомств. Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития. <…> Программа носит объективный и фундаментальный характер. Это программа сильной суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее для достижения поставленных целей», — резюмировал Владимир Путин.