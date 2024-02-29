Власти рассказали, сколько домов снесут в Тюмени за год

В Тюмени в 2024 году снесут 96 домов

За последние пять лет в городе снесли 532 дома за счет бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени за год снесут 96 домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Как отметил замглавы Тюмени Владимир Третьяков, за последние пять лет в городе снесли 532 дома.

«Снос — процедура хоть и разрушительная, но это тот случай, когда старое освобождает место для нового — благоустройства, строительства, городского пейзажа. Ну и про потенциальную пожарную и социальную опасность расселенных домов тоже не стоит забывать. <…> Всего в областной столице в этом году снесут 96 домов», — сообщили в мэрии.

Там же отметили, что снос аварийных домов осуществляется в рамках нескольких программ и, в том числе, на безвозмездной основе. Например, именно так разобрали дом на улице Пароходской. 29 февраля здание снесли, эта территория получит «второе дыхание».