Власти рассказали, сколько домов снесут в Тюмени за год

В Тюмени в 2024 году снесут 96 домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенный дом на Расковой, 44. Екатеринбург, снос дома, руины, ковш экскаватора
За последние пять лет в городе снесли 532 дома за счет бюджета Фото:

В Тюмени за год снесут 96 домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Как отметил замглавы Тюмени Владимир Третьяков, за последние пять лет в городе снесли 532 дома.

«Снос — процедура хоть и разрушительная, но это тот случай, когда старое освобождает место для нового — благоустройства, строительства, городского пейзажа. Ну и про потенциальную пожарную и социальную опасность расселенных домов тоже не стоит забывать. <…> Всего в областной столице в этом году снесут 96 домов», — сообщили в мэрии.

Там же отметили, что снос аварийных домов осуществляется в рамках нескольких программ и, в том числе, на безвозмездной основе. Например, именно так разобрали дом на улице Пароходской. 29 февраля здание снесли, эта территория получит «второе дыхание».

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В Тюмени за год снесут 96 домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Как отметил замглавы Тюмени Владимир Третьяков, за последние пять лет в городе снесли 532 дома. «Снос — процедура хоть и разрушительная, но это тот случай, когда старое освобождает место для нового — благоустройства, строительства, городского пейзажа. Ну и про потенциальную пожарную и социальную опасность расселенных домов тоже не стоит забывать. <…> Всего в областной столице в этом году снесут 96 домов», — сообщили в мэрии. Там же отметили, что снос аварийных домов осуществляется в рамках нескольких программ и, в том числе, на безвозмездной основе. Например, именно так разобрали дом на улице Пароходской. 29 февраля здание снесли, эта территория получит «второе дыхание».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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