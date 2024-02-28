28 февраля 2024

Совет глав муниципалитетов ЯНАО перенесли из-за послания президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов перенес Совет глав из-за необходимости присутствовать в Москве Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенес традиционное совещание с главами ямальских муниципалитетов, чтобы избежать возможных транспортных форс-мажоров. Встречу планировали провести в поселке Тазовском в начале недели, однако из-за назначенного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, она пройдет двумя неделями позже

«Пропустить такое важное событие, как послание президента федеральному собранию губернатор не мог, а ямальская непредсказуемая погода могла задержать участников дольше, чем на день и нарушить дальнейшие планы. Это стало причиной, чтобы внести корректировки в работу и перенести дату сбора», — рассказал агентству источник.

В пресс-службе губернатора подтвердили, что совет глав должен был состояться ранее, но дата была перенесена. Предварительно в качестве новой даты определено 11 марта, место сбора прежнее — поселок Тазовский.

Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Артюхов прибыл в Москву 28 февраля. В тот же день глава Ямала провел встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Родионовой, где обсудил важные проекты в сфере природопользования.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенес традиционное совещание с главами ямальских муниципалитетов, чтобы избежать возможных транспортных форс-мажоров. Встречу планировали провести в поселке Тазовском в начале недели, однако из-за назначенного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, она пройдет двумя неделями позже «Пропустить такое важное событие, как послание президента федеральному собранию губернатор не мог, а ямальская непредсказуемая погода могла задержать участников дольше, чем на день и нарушить дальнейшие планы. Это стало причиной, чтобы внести корректировки в работу и перенести дату сбора», — рассказал агентству источник. В пресс-службе губернатора подтвердили, что совет глав должен был состояться ранее, но дата была перенесена. Предварительно в качестве новой даты определено 11 марта, место сбора прежнее — поселок Тазовский. Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Артюхов прибыл в Москву 28 февраля. В тот же день глава Ямала провел встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Родионовой, где обсудил важные проекты в сфере природопользования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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