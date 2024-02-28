Совет глав муниципалитетов ЯНАО перенесли из-за послания президента

29 февраля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов перенес Совет глав из-за необходимости присутствовать в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенес традиционное совещание с главами ямальских муниципалитетов, чтобы избежать возможных транспортных форс-мажоров. Встречу планировали провести в поселке Тазовском в начале недели, однако из-за назначенного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, она пройдет двумя неделями позже «Пропустить такое важное событие, как послание президента федеральному собранию губернатор не мог, а ямальская непредсказуемая погода могла задержать участников дольше, чем на день и нарушить дальнейшие планы. Это стало причиной, чтобы внести корректировки в работу и перенести дату сбора», — рассказал агентству источник. В пресс-службе губернатора подтвердили, что совет глав должен был состояться ранее, но дата была перенесена. Предварительно в качестве новой даты определено 11 марта, место сбора прежнее — поселок Тазовский. Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Артюхов прибыл в Москву 28 февраля. В тот же день глава Ямала провел встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Родионовой, где обсудил важные проекты в сфере природопользования.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенес традиционное совещание с главами ямальских муниципалитетов, чтобы избежать возможных транспортных форс-мажоров. Встречу планировали провести в поселке Тазовском в начале недели, однако из-за назначенного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, она пройдет двумя неделями позже «Пропустить такое важное событие, как послание президента федеральному собранию губернатор не мог, а ямальская непредсказуемая погода могла задержать участников дольше, чем на день и нарушить дальнейшие планы. Это стало причиной, чтобы внести корректировки в работу и перенести дату сбора», — рассказал агентству источник. В пресс-службе губернатора подтвердили, что совет глав должен был состояться ранее, но дата была перенесена. Предварительно в качестве новой даты определено 11 марта, место сбора прежнее — поселок Тазовский. Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Артюхов прибыл в Москву 28 февраля. В тот же день глава Ямала провел встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Родионовой, где обсудил важные проекты в сфере природопользования.