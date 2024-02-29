В Челябинске весь день не будут работать светофоры на трех перекрестках

Светофоры не будут работать с утра до 16:00 по местному времени Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинске утром 1 марта отключат светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. С вероятными сложностями столкнутся автомобилисты на перекрестках улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«В Челябинске 1 марта 2024 года будут отключены светофоры: с 10:00 на перекрестке ул. Братьев Кашириных — ул. Каслинская, с 9:00 на перекрестке Механическая — Артиллерийская, с 9:00 на пересечении улиц Горького — Механической», — сообщили в пресс-службе.

Регулировать движение на оживленных участках улиц начнут только вечером в 16:00 часов по местному времени. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.