В Челябинске весь день не будут работать светофоры на трех перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры не будут работать с утра до 16:00 по местному времени Фото:

В Челябинске утром 1 марта отключат светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. С вероятными сложностями столкнутся автомобилисты на перекрестках улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«В Челябинске 1 марта 2024 года будут отключены светофоры: с 10:00 на перекрестке ул. Братьев Кашириных — ул. Каслинская, с 9:00 на перекрестке Механическая — Артиллерийская, с 9:00 на пересечении улиц Горького — Механической», — сообщили в пресс-службе.

Регулировать движение на оживленных участках улиц начнут только вечером в 16:00 часов по местному времени. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске утром 1 марта отключат светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. С вероятными сложностями столкнутся автомобилисты на перекрестках улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. «В Челябинске 1 марта 2024 года будут отключены светофоры: с 10:00 на перекрестке ул. Братьев Кашириных — ул. Каслинская, с 9:00 на перекрестке Механическая — Артиллерийская, с 9:00 на пересечении улиц Горького — Механической», — сообщили в пресс-службе. Регулировать движение на оживленных участках улиц начнут только вечером в 16:00 часов по местному времени. Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...