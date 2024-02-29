Россияне жалуются на массовые сбои в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi

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Телефоны. Екатеринбург, телефон, xiaomi, redmi
Пользователям смартфонов не отвечают в службе поддержки Фото:

Россияне пожаловались на массовые сбои в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Телефоны постоянно перезагружаются.

«Массовый сбой у Xiaomi, Poco и Redmi. Владельцы жалуются: [смартфоны] бесконечно перезагружаются и уходят в режим восстановления», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что проблемы начались у телефонов на операционной системе MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.

В канале пишут, что пользователи возмутились тем, что им не отвечают в службе поддержки. При этом длится сбой уже несколько часов.

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Россияне пожаловались на массовые сбои в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Телефоны постоянно перезагружаются. «Массовый сбой у Xiaomi, Poco и Redmi. Владельцы жалуются: [смартфоны] бесконечно перезагружаются и уходят в режим восстановления», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что проблемы начались у телефонов на операционной системе MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin. В канале пишут, что пользователи возмутились тем, что им не отвечают в службе поддержки. При этом длится сбой уже несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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