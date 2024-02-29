Россияне жалуются на массовые сбои в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi

Пользователям смартфонов не отвечают в службе поддержки
Россияне пожаловались на массовые сбои в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Телефоны постоянно перезагружаются.
«Массовый сбой у Xiaomi, Poco и Redmi. Владельцы жалуются: [смартфоны] бесконечно перезагружаются и уходят в режим восстановления», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что проблемы начались у телефонов на операционной системе MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.
В канале пишут, что пользователи возмутились тем, что им не отвечают в службе поддержки. При этом длится сбой уже несколько часов.
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