Текслер назвал послание Путина значимым для Челябинской области

29 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Трансляцию послания президента смотрели и в штабе общественной поддержки в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 февраля сообщил в своем telegram-канале, какие моменты из послания президента значимы для региона. Он уверен, что послание изменит страну. «Фундаментальное выступление, которое затронуло все важные сферы нашей жизни. И, конечно, определило задачи на будущее. Уверен, что все инициативы главы государства будут реализованы и изменят нашу страну. Что касается региональной региональной составляющей, то это инициатива о списании двух третей бюджетных кредитов. Инициатива о выделении дополнительных 250 миллиардов рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты тоже актуальна», — заявил Текслер. Текслер заявил, что в послании нет тем, которые бы не затрагивали Челябинскую область. Это в том числе новые национальные проекты «Семья» и «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь». Президент Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию 29 февраля. Он озвучил старт новых нацпроектов «Семья», «Кадры», Молодежь», «Активное долголетие» и «Экономика данных», а также озвучил ряд инициатив. В частности, он предложил списать 2/3 бюджетных долгов регионов, а также ежегодно выделять на поддержку их развития по 250 миллиардов рублей в качестве инфраструктурных кредитов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 февраля сообщил в своем telegram-канале, какие моменты из послания президента значимы для региона. Он уверен, что послание изменит страну. «Фундаментальное выступление, которое затронуло все важные сферы нашей жизни. И, конечно, определило задачи на будущее. Уверен, что все инициативы главы государства будут реализованы и изменят нашу страну. Что касается региональной региональной составляющей, то это инициатива о списании двух третей бюджетных кредитов. Инициатива о выделении дополнительных 250 миллиардов рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты тоже актуальна», — заявил Текслер. Текслер заявил, что в послании нет тем, которые бы не затрагивали Челябинскую область. Это в том числе новые национальные проекты «Семья» и «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь». Президент Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию 29 февраля. Он озвучил старт новых нацпроектов «Семья», «Кадры», Молодежь», «Активное долголетие» и «Экономика данных», а также озвучил ряд инициатив. В частности, он предложил списать 2/3 бюджетных долгов регионов, а также ежегодно выделять на поддержку их развития по 250 миллиардов рублей в качестве инфраструктурных кредитов.