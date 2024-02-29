Госдума начала выполнять новые поручения Путина

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума представит свои предложения по реализации послания Путина 6 марта Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Государственная дума приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

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«Госдума уже приступила к реализации послания президента», — сообщил Жуков. Слова первого вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС. По его словам, депутаты представят предложения по реализации послания Путина 6 марта. А 5 марта это сделает Совет Федерации, сообщала спикер Валентина Матвиенко.

В обращении к Федеральному Собранию президент обозначил планы развития России до 2030 года. Среди предложений Путина — пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они должны быть утверждены до конца года, поручил Путин. URA.RU вело текстовую трансляцию выступления.

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Государственная дума приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. «Госдума уже приступила к реализации послания президента», — сообщил Жуков. Слова первого вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС. По его словам, депутаты представят предложения по реализации послания Путина 6 марта. А 5 марта это сделает Совет Федерации, сообщала спикер Валентина Матвиенко. В обращении к Федеральному Собранию президент обозначил планы развития России до 2030 года. Среди предложений Путина — пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они должны быть утверждены до конца года, поручил Путин. URA.RU вело текстовую трансляцию выступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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