Госдума начала выполнять новые поручения Путина

29 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Госдума представит свои предложения по реализации послания Путина 6 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году Государственная дума приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Новость по теме В России появятся пять новых нацпроектов: что анонсировал Путин «Госдума уже приступила к реализации послания президента», — сообщил Жуков. Слова первого вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС. По его словам, депутаты представят предложения по реализации послания Путина 6 марта. А 5 марта это сделает Совет Федерации, сообщала спикер Валентина Матвиенко. В обращении к Федеральному Собранию президент обозначил планы развития России до 2030 года. Среди предложений Путина — пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они должны быть утверждены до конца года, поручил Путин. URA.RU вело текстовую трансляцию выступления.

Государственная дума приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. «Госдума уже приступила к реализации послания президента», — сообщил Жуков. Слова первого вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС. По его словам, депутаты представят предложения по реализации послания Путина 6 марта. А 5 марта это сделает Совет Федерации, сообщала спикер Валентина Матвиенко. В обращении к Федеральному Собранию президент обозначил планы развития России до 2030 года. Среди предложений Путина — пять новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Они должны быть утверждены до конца года, поручил Путин. URA.RU вело текстовую трансляцию выступления.