Путин указал сроки утверждения новых нацпроектов РФ

До конца года продолжится действие национальных проектов, они должны быть утверждены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил. [Они] должны быть утверждены, скоординированы между собой», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что проекты должны работать на общие системные задачи, на достижение национальных целей развития.
В ходе обращения Путин сообщил, что в РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Кроме того, запустятся нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.