Путин указал сроки утверждения новых нацпроектов РФ

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Нацпроекты должны быть утверждены до конца года, заявил Владимир Путин
Нацпроекты должны быть утверждены до конца года, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

До конца года продолжится действие национальных проектов, они должны быть утверждены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил. [Они] должны быть утверждены, скоординированы между собой», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что проекты должны работать на общие системные задачи, на достижение национальных целей развития.

В ходе обращения Путин сообщил, что в РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Кроме того, запустятся нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных».

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До конца года продолжится действие национальных проектов, они должны быть утверждены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил. [Они] должны быть утверждены, скоординированы между собой», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что проекты должны работать на общие системные задачи, на достижение национальных целей развития. В ходе обращения Путин сообщил, что в РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Кроме того, запустятся нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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