Путин указал сроки утверждения новых нацпроектов РФ

29 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Нацпроекты должны быть утверждены до конца года, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 До конца года продолжится действие национальных проектов, они должны быть утверждены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил. [Они] должны быть утверждены, скоординированы между собой», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что проекты должны работать на общие системные задачи, на достижение национальных целей развития. В ходе обращения Путин сообщил, что в РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Кроме того, запустятся нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных».

До конца года продолжится действие национальных проектов, они должны быть утверждены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил. [Они] должны быть утверждены, скоординированы между собой», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что проекты должны работать на общие системные задачи, на достижение национальных целей развития. В ходе обращения Путин сообщил, что в РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Кроме того, запустятся нацпроекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных».