The Washington Post: Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, танк, сбойка, танковый,  stock
Российская армия развивает свое наступление, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продолжает укреплять свое преимущество в зоне СВО на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Россия использовала свое преимущество после освобождения Авдеевки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в результате успешно проведенных действий Россия продемонстрировала свою силу и оперативность. Украинские войска сталкиваются с отсутствием необходимых боеприпасов для отражения российского наступления.

ВС РФ, в свою очередь, продолжают устанавливать контроль над новыми городами и деревнями. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул всю тяжесть ситуации, в которой находится Украина, заключил автор.

Российская армия в последнюю неделю значительно продвинулась на авдеевском направлении, вытесняя ВСУ со своих позиций. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об успехах ВС РФ на фронте.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия продолжает укреплять свое преимущество в зоне СВО на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post. «Россия использовала свое преимущество после освобождения Авдеевки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в результате успешно проведенных действий Россия продемонстрировала свою силу и оперативность. Украинские войска сталкиваются с отсутствием необходимых боеприпасов для отражения российского наступления. ВС РФ, в свою очередь, продолжают устанавливать контроль над новыми городами и деревнями. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул всю тяжесть ситуации, в которой находится Украина, заключил автор. Российская армия в последнюю неделю значительно продвинулась на авдеевском направлении, вытесняя ВСУ со своих позиций. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об успехах ВС РФ на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...