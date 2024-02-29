The Washington Post: Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине

29 февраля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Российская армия развивает свое наступление, пишет WP Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия продолжает укреплять свое преимущество в зоне СВО на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post. «Россия использовала свое преимущество после освобождения Авдеевки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в результате успешно проведенных действий Россия продемонстрировала свою силу и оперативность. Украинские войска сталкиваются с отсутствием необходимых боеприпасов для отражения российского наступления. ВС РФ, в свою очередь, продолжают устанавливать контроль над новыми городами и деревнями. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул всю тяжесть ситуации, в которой находится Украина, заключил автор. Российская армия в последнюю неделю значительно продвинулась на авдеевском направлении, вытесняя ВСУ со своих позиций. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об успехах ВС РФ на фронте.

Российская армия продолжает укреплять свое преимущество в зоне СВО на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post. «Россия использовала свое преимущество после освобождения Авдеевки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в результате успешно проведенных действий Россия продемонстрировала свою силу и оперативность. Украинские войска сталкиваются с отсутствием необходимых боеприпасов для отражения российского наступления. ВС РФ, в свою очередь, продолжают устанавливать контроль над новыми городами и деревнями. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул всю тяжесть ситуации, в которой находится Украина, заключил автор. Российская армия в последнюю неделю значительно продвинулась на авдеевском направлении, вытесняя ВСУ со своих позиций. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об успехах ВС РФ на фронте.