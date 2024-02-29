МИД Армении: Баку и Ереван согласились на переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, рукопожатие, чиновники
Армения и Азербайджан проводят переговоры в Берлине Фото:

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана согласились обсуждать проект мирного соглашения. Об этом сообщили в МИД Армении.

«Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Берлине, обсуждали проект мирного соглашения. Согласились продолжить переговоры в дальнейшем», — говорится в сообщении армянского МИДа.

Баку и Ереван проводят переговоры с 28 февраля. Поручения по встрече главам МИД двух стран дали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Мюнхене 17 февраля.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана согласились обсуждать проект мирного соглашения. Об этом сообщили в МИД Армении. «Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Берлине, обсуждали проект мирного соглашения. Согласились продолжить переговоры в дальнейшем», — говорится в сообщении армянского МИДа. Баку и Ереван проводят переговоры с 28 февраля. Поручения по встрече главам МИД двух стран дали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Мюнхене 17 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...