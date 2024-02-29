МИД Армении: Баку и Ереван согласились на переговоры

29 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Армения и Азербайджан проводят переговоры в Берлине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана согласились обсуждать проект мирного соглашения. Об этом сообщили в МИД Армении. «Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Берлине, обсуждали проект мирного соглашения. Согласились продолжить переговоры в дальнейшем», — говорится в сообщении армянского МИДа. Баку и Ереван проводят переговоры с 28 февраля. Поручения по встрече главам МИД двух стран дали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Мюнхене 17 февраля.

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана согласились обсуждать проект мирного соглашения. Об этом сообщили в МИД Армении. «Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Берлине, обсуждали проект мирного соглашения. Согласились продолжить переговоры в дальнейшем», — говорится в сообщении армянского МИДа. Баку и Ереван проводят переговоры с 28 февраля. Поручения по встрече главам МИД двух стран дали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Мюнхене 17 февраля.