МИД Армении: Баку и Ереван согласились на переговоры

Армения и Азербайджан проводят переговоры в Берлине
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана согласились обсуждать проект мирного соглашения. Об этом сообщили в МИД Армении.
«Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Берлине, обсуждали проект мирного соглашения. Согласились продолжить переговоры в дальнейшем», — говорится в сообщении армянского МИДа.
Баку и Ереван проводят переговоры с 28 февраля. Поручения по встрече главам МИД двух стран дали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Мюнхене 17 февраля.
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