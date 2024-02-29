Новые нацпроекты: о каких инициативах говорил Путин

Путин поручил добиться увеличения средней продолжительности жизни в России

29 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин анонсировал новые национальные проекты: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию 27 февраля 2024 года рассказал о мерах, которые потребуются для реализации новых национальных проектов. URA.RU собрало те инициативы, которые Путин предложил для их реализации. «Семья» Владимир Путин в ходе оглашения послания заявил, что поддержка семей с детьми — фундаментальный выбор России. Для этого, по его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение их качества жизни, на поддержку рождаемости. В связи с этим он предложил ряд инициатив: До конца 2030 года направить не менее 75 млрд рублей регионам России, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Средства начнут поступать со следующего года;

Продлить программы семейной ипотеки до 2030 года. При этом должны сохраниться базовые параметры программы. Для семьей с детьми до шести лет включительно льготная ставка останется на уровне 6%;

Пролонгировать меру по погашению части ипотечного кредита для молодых семей до 2030 года. В этом году на эти цели потребуется 50 млрд рублей, в дальнейшем расходы будут увеличиваться.

Положения статуса многодетной семьи (указ был издан в 2024 году) дополнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне;

Увеличить налоговый вычет на второго ребенка — до 2800 рублей в месяц. На третьего и каждого последующего — до шести тысяч рублей;

Продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. «Продолжительная и активная жизнь» Президент России призвал уделить особое внимание сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России. Новый национальный проект призван, чтобы увеличить продолжительность здоровой, активной жизни. Для этого российский лидер предложил: Продолжить действие федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическим заболевания, а также диабетом;

Запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей, в том числе репродуктивного здоровья. В числе приоритетов — расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей;

Поощрять граждан, которые ответственно относятся к своему здоровью. Со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО;

За счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, малых городах и селах не менее 350 спортобъектов. Дополнительно на эти цели направят порядка 65 млрд рублей;

Построить не менее 150 школ и более 100 детских садов в городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро;

Со следующего года уже начнется программа капитального ремонта детских садов. Говоря о состоянии школ, Путин рассказал, что капитального ремонта требуют около 18,5 тысячи зданий. До 2030 года государство поможет регионам «закрыть» проблему. В дальнейшем капремонт будет проводиться в плановом режиме. На обновление детских садов и школ будет дополнительно выделено 400 млрд рублей. «Молодежь России» Анонсируя новый национальный проект Путин предложил консолидировать весь позитивный опыт России в молодежной политике, собранный за последние годы. Комплексный план будет «нацелен» на будущие поколения. В рамках проекта предлагается реализовать следующие меры: С 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату — пять тысяч рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Отдельное внимание уделено школьным классным руководителям и кураторам групп в колледжах, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Им президент предложил с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей;

Разработать отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов в субъектах Федерации. Этим должно заняться правительство РФ. Окончательное решение по модели планируют принять в в 2026 году. По словам Путина, мера необходима, поскольку доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации заметно отличаются;

В качестве дополнительной мотивации для молодых специалистов целевым образом из федерального бюджета выделить девять млрд рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов;

Сделать учебную нагрузка детей разумной и сбалансированной. По словам Путина, несоответствие программ образования и вопросов на экзаменах «не идут на пользу никому». В этой связи он поручил правительству вместе с педагогическим и родительским сообществами разобраться с этой проблемой;

Предоставить возможность выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы. «Кадры» В России растет большое молодое поколение. По словам президента, для страны важно, чтобы подростки, студенты стали профессионалами своего дела, которые были бы готовы «трудиться в экономике 21» века. Для этого был анонсирован новый национальный проект «Кадры». Для его реализации президент предложил: Приглашать школьников на экскурсии на предприятия, в научные и медицинские центры, а также в их музеи. По его словам, ребята с шестого класса уже могли бы знакомиться с разными специальностями, выбирать более интересную профессию;

Совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. На эти цели направят 120 млрд рублей;

Выделить 124 млрд рублей на капитальный ремонт 800 общежитий вузов и университетов;

Расширить программу строительства студенческих кампусов до 40. Ранее планировалось возведение 25 таких студгородков. В кампусах должны быть предусмотрены необходимые условия для того, чтобы студенты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей;

Разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, родители и с учетом этого нарастить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры;

Продлить финансирование программы «Приоритет 2030» до 2030 года. Ранее оно было рассчитано до конца 2024 года. На эти цели дополнительно выделят 190 млрд рублей;

Повысить уровень оплаты труда преподавателям, которые «закладывают основы будущего специалиста» в высших школах. Правительству необходимо предложить конкретные параметры и начать внедрение с 1 сентября в пилотном режиме. «Экономика данных» России к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики, а также социальной сферы. Эти и другие задачи будут решаться в рамках национального проекта «Экономика данных». Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.Среди инициатив также: Направить не менее 700 млрд рублей на реализацию нацпроекта;

Разработать конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение.

В горизонте текущего десятилетия обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Эта задача будет решаться кратным увеличением спутниковой группировки, на развитие которой потребуется 116 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию 27 февраля 2024 года рассказал о мерах, которые потребуются для реализации новых национальных проектов. URA.RU собрало те инициативы, которые Путин предложил для их реализации. Владимир Путин в ходе оглашения послания заявил, что поддержка семей с детьми — фундаментальный выбор России. Для этого, по его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение их качества жизни, на поддержку рождаемости. В связи с этим он предложил ряд инициатив: Президент России призвал уделить особое внимание сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России. Новый национальный проект призван, чтобы увеличить продолжительность здоровой, активной жизни. Для этого российский лидер предложил: Анонсируя новый национальный проект Путин предложил консолидировать весь позитивный опыт России в молодежной политике, собранный за последние годы. Комплексный план будет «нацелен» на будущие поколения. В рамках проекта предлагается реализовать следующие меры: В России растет большое молодое поколение. По словам президента, для страны важно, чтобы подростки, студенты стали профессионалами своего дела, которые были бы готовы «трудиться в экономике 21» века. Для этого был анонсирован новый национальный проект «Кадры». Для его реализации президент предложил: России к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики, а также социальной сферы. Эти и другие задачи будут решаться в рамках национального проекта «Экономика данных». Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.Среди инициатив также: