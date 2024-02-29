Новые нацпроекты: о каких инициативах говорил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию 27 февраля 2024 года рассказал о мерах, которые потребуются для реализации новых национальных проектов. URA.RU собрало те инициативы, которые Путин предложил для их реализации.
«Семья»
Владимир Путин в ходе оглашения послания заявил, что поддержка семей с детьми — фундаментальный выбор России. Для этого, по его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение их качества жизни, на поддержку рождаемости. В связи с этим он предложил ряд инициатив:
- До конца 2030 года направить не менее 75 млрд рублей регионам России, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Средства начнут поступать со следующего года;
- Продлить программы семейной ипотеки до 2030 года. При этом должны сохраниться базовые параметры программы. Для семьей с детьми до шести лет включительно льготная ставка останется на уровне 6%;
- Пролонгировать меру по погашению части ипотечного кредита для молодых семей до 2030 года. В этом году на эти цели потребуется 50 млрд рублей, в дальнейшем расходы будут увеличиваться.
- Положения статуса многодетной семьи (указ был издан в 2024 году) дополнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне;
- Увеличить налоговый вычет на второго ребенка — до 2800 рублей в месяц. На третьего и каждого последующего — до шести тысяч рублей;
- Продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.
«Продолжительная и активная жизнь»
Президент России призвал уделить особое внимание сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России. Новый национальный проект призван, чтобы увеличить продолжительность здоровой, активной жизни. Для этого российский лидер предложил:
- Продолжить действие федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическим заболевания, а также диабетом;
- Запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей, в том числе репродуктивного здоровья. В числе приоритетов — расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей;
- Поощрять граждан, которые ответственно относятся к своему здоровью. Со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО;
- За счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, малых городах и селах не менее 350 спортобъектов. Дополнительно на эти цели направят порядка 65 млрд рублей;
- Построить не менее 150 школ и более 100 детских садов в городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро;
- Со следующего года уже начнется программа капитального ремонта детских садов. Говоря о состоянии школ, Путин рассказал, что капитального ремонта требуют около 18,5 тысячи зданий. До 2030 года государство поможет регионам «закрыть» проблему. В дальнейшем капремонт будет проводиться в плановом режиме. На обновление детских садов и школ будет дополнительно выделено 400 млрд рублей.
«Молодежь России»
Анонсируя новый национальный проект Путин предложил консолидировать весь позитивный опыт России в молодежной политике, собранный за последние годы. Комплексный план будет «нацелен» на будущие поколения. В рамках проекта предлагается реализовать следующие меры:
- С 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату — пять тысяч рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Отдельное внимание уделено школьным классным руководителям и кураторам групп в колледжах, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Им президент предложил с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей;
- Разработать отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов в субъектах Федерации. Этим должно заняться правительство РФ. Окончательное решение по модели планируют принять в в 2026 году. По словам Путина, мера необходима, поскольку доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации заметно отличаются;
- В качестве дополнительной мотивации для молодых специалистов целевым образом из федерального бюджета выделить девять млрд рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов;
- Сделать учебную нагрузка детей разумной и сбалансированной. По словам Путина, несоответствие программ образования и вопросов на экзаменах «не идут на пользу никому». В этой связи он поручил правительству вместе с педагогическим и родительским сообществами разобраться с этой проблемой;
- Предоставить возможность выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы.
«Кадры»
В России растет большое молодое поколение. По словам президента, для страны важно, чтобы подростки, студенты стали профессионалами своего дела, которые были бы готовы «трудиться в экономике 21» века. Для этого был анонсирован новый национальный проект «Кадры». Для его реализации президент предложил:
- Приглашать школьников на экскурсии на предприятия, в научные и медицинские центры, а также в их музеи. По его словам, ребята с шестого класса уже могли бы знакомиться с разными специальностями, выбирать более интересную профессию;
- Совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. На эти цели направят 120 млрд рублей;
- Выделить 124 млрд рублей на капитальный ремонт 800 общежитий вузов и университетов;
- Расширить программу строительства студенческих кампусов до 40. Ранее планировалось возведение 25 таких студгородков. В кампусах должны быть предусмотрены необходимые условия для того, чтобы студенты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей;
- Разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, родители и с учетом этого нарастить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры;
- Продлить финансирование программы «Приоритет 2030» до 2030 года. Ранее оно было рассчитано до конца 2024 года. На эти цели дополнительно выделят 190 млрд рублей;
- Повысить уровень оплаты труда преподавателям, которые «закладывают основы будущего специалиста» в высших школах. Правительству необходимо предложить конкретные параметры и начать внедрение с 1 сентября в пилотном режиме.
«Экономика данных»
России к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики, а также социальной сферы. Эти и другие задачи будут решаться в рамках национального проекта «Экономика данных». Уже подписан указ об утверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.Среди инициатив также:
- Направить не менее 700 млрд рублей на реализацию нацпроекта;
- Разработать конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение.
- В горизонте текущего десятилетия обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Эта задача будет решаться кратным увеличением спутниковой группировки, на развитие которой потребуется 116 млрд рублей.
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